Celebrul TikTok-er Leo Dumitru e student la Drept și Agronomie, dar a devenit viral cu rețete de prăjituri! Interviu super-sincer

EVZ: Ești prezent de aproape doi ani pe TikTik. Cumva ai început odată cu pandemia. Te-a ajutat contextul?

Leo Dumitru: Mai am puțin, aproximativ în ianuarie, și împlinesc 2 ani de când fac TikTok, iar acest lucru nu poate decât să mă buzure că am reușit să-mi mențin activitatea o așa lungă perioadă de timp într-un mod constant. Deși am mai avut câteva tentative înainte de a face TikTok și online, însă nu le-am dus până la capăt din cauza unei frici, fica de a fi judecat. Cred că o dată cu pandemia am primit mai mult curaj să o fac.

Pandemia a fost clar o rampă pentru foarte mulți dintre noi, oamenii erau „prinși” în case, iar principala lor scăpare a fost mediul online, perioadă în care aplicația TikTok a câștigat foarte mulți „fani”. Asta ne-a ajutat și pe noi, creatorii, să avem cât mai multe persoane care să ne consume conținutul. Diferența de când lumea a început să mai revină la normal se simte, făcând o paralelă cu începutul pandemiei, când aveai rezultate indiferent de orele postate și genul de conținut. Odată cu pierderea timpului liber pe care îl aveam cu toții atunci, vizualizările au mai scăzut, dar oamenii au devenit și mai pretențioși la genul de conținut pe care îl consumă. Asta m-a motivat și pe mine zilnic să-mi îmbunătățesc clipurile, pentru a fi pe placul unui public cât mai larg.

Ai 21 de ani și ești preocupat de gătiti. Tinerii au alte activități la vârsta asta. Tu cum ți-ai descoperit pasiunea pentru gătit?

Pasiunea mea pentru gătit cred că a luat naștere în copilărie, când o ajutam pe bunica la cozonaci, umplându-i cu cacao și nucă, la plăcinte și cornulețe. Însă pe parcursul vieții am fost pus în situația în care a trebuit să îmi gătesc singur, iar asta cred că a mai clădit câteva cărămizi la pasiunea mea pentru gătit. Am început prin fel și fel de rețete din reviste, pe care le aveam prin casă, ca mai apoi mama să le cumpere pentru diferite ustensile pe care le ofereau revistele vremii. Îmi aduc cu drag aminte de niște forme de brioșe din silicon, viu colorate. Familia mea a mâncat o perioadă lungă de timp enorm de multe brioși, doar ca eu să le pot folosi. Deși tinerii de vârsta mea nu au printre activități preferate gătitul, eu văd ca pe un atu, fiind mai rară prin cercurile de prieteni prin care stau, iar asta îmi conferă un avantaj de multe ori.

Ce părere au mama și bunica ta despre faptul că gătești?

Ele sunt de departe fanele mele principale când vine vorba de gătit. Mama e bucuroasă că nu a trebuit niciodată să o înnebunesc să-mi facă ecleruri sau alte trăsnăi de dulciuri, deoarece am încercat eu să le fac de fiecare dată, iar bunicile mele sunt recunoscătoare că au ajuns la vârsta la care să mănânce „din mâinile mele”. Deși una dintre bunici este mai critică, pentru că a absolvit o școală în acest domeniu, oricât de bune sau rele ar ieși preparatele mele, că mai și greșesc uneori, are grijă ca de fiecare dată să mă laude, indiferent de rezultat, chiar dacă adaugă ici-colo câte o sugestie de genul „îi mai trebuia zahăr”.

Crezi că prin conținutul tău poți schimba percepția generală a românilor cum că femeia trebuie să gătească și nu bărbatul?

Eu sper cu tărie că majoritatea românilor nu mai au această percepție asupra gătitului, care este apusă de mult. Sunt sute de exemple de bucătari faimoși, de femei care reușesc în domeniul bărbaților. Consider că toate aceste etichete ar trebui să dispară, indiferent de activitate. Ca să răspund și la întrebare, da, consider că pot schimba percepția unor persoane asupra acestei idei că „femeia trebuie să stea la cratiță”. Zic că sunt un exemplu bun pentru care, nu numai femeia trebuie să stea la aragaz, dacă ți-e foame îți poți face și singur de mâncare. M-am mai lovit în trecut de comentarii referitoare la această problemă, cum că eu nu am ce să caut la aragaz, să merg să bat un cui. Dar procentul acestora este atât de mic, încât fac abstracție de fiecare dată de ele și doar mă minunez de cât de învechit pot gândi unii.

Ce le gătești cel mai des prietenilor? Ai prin prisma asta mulți musafiri nepoftiți?

Cel mai des prietenilor cred că le-am gătit paste, pentru că sunt extrem de făcut, super gustoase și se pot mânca foarte ușor în grupuri mari. Dacă mi-ați întreba prietenii, clar nu le gătesc suficient de des. Datorită faptului că sunt mai mereu în bucătărie pentru a crea content pe TikTok, am și foarte multă mâncare, pe care nu o consum pentru că foamea îmi trece gătind atât de mult, iar asta nu are decât să îi bucure pe prietenii mei, cărora des le duc tot felul de preparate pe care le prepar acasă sau îi invit la masă.

Cum e să fii student la două facultăți și să fii mereu activ în online?

În prezent sunt student la Facultatea de Drept și de Agronomie, iar asta din start îmi da un dezavantaj în ceea ce privește timpul, mai ales în perioada examenelor. Însă în acești doi ani am învățat cum să îmi structurez timpul ca să reușesc să le fac câte de bine pot eu pe toate. Nu este cel mai lejer program, însă eu am fost mereu un fan al programului încărcat, simțind des că fix asta mă ține „în viață”. Și în zilele libere îmi caut ceva de făcut, întrucât pauzele nu pot să spun că mă bucură cel mai tare. Prin prisma activității din online, pot să îmbin foarte ușor o vacanță într-un oraș cu postările pe care le fac pe baza acestora. Deci pot practiv să mă bucur de niște timp liber de la facultate în timp ce mă relaxez și filmez content în acest timp liber.

Acum, privind spre 2021 ești mulțimit de cum a fost, ți-ai îndeplinit rezoluțiile?

Sunt mai mult decât mulțumit de 2021, sunt extrem de multe schimbări pozitive în viața mea, care s-au petrecut în ultimul an. În ceea ce privește online-ul am reușit să-mi dublez numărul de urmăritori de pe TikTok, am avut o mulțime de apariții la TV și în publicații online, vă mulțumesc din nou pentru oportunitatea oferită, am realizat ce comunitate frumoasă am și cât mă bucură de fiecare dată când cineva vine la mine și mă salută, chiar și când aud șușoteli între oameni cu „cred că e băiatul de pe TikTok”. Am reușit să-mi cunosc idolii copilăriei, să stau cu ei la masă și la povești, ceea ce îmi umple inima de bucurie că trăiesc fix ceea ce visam acum câțiva ani. În ceea ce privește facultățile, a fost primul an în care am avut 2 facultăți la activ, Agronomia fiind începută un an mai târziu decât Dreptul, și am reușit, din fericire, să ajung la absolut toate examenel și să închei sesiunile cu bine.

Cu ce gânduri spre 2022?

Sper ca în anul 2022 să se mai liniștească lucrurile din punct de vedere pandemic și să pot să iau mai mult contact cu oamenii, să mă întâlnesc cu urmăritorii mei, să le pot găti, să mergem la petreceri. Sunt câteva lucruri pe care nu le-am realizat în 2021 și sunt trecute în TO DO List-ul din 2022. Nu pot să vi le zic momentan pentru că sunt proiecte mari și vreau să le țin supriză până în punctul final. Vreau să mă dezvolt pe partea creației de content, să cunosc și mai mulți oameni, să reușesc să mă bucur și mai mult de viață și să adun lângă mine tot mai mulți oameni frumoși. Am așteptări mari de la anul 2022, iar pe finalul lui, când trag linie, sper ca punctele forte să fie cu mult peste cele cu minus.