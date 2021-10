VIDEO/ Începuturile unui tiktok-er de succes. Ines Stana a ajuns la milioane de vizualizări după ce totul a pornit de la o simplă joacă

Pentru mulți români, Ines Stana este deja un personaj foarte cunoscut, însă puțini sunt cei care știu cum a început această provocare pentru ea, dar mai ales de unde îi vine inspirația pentru a realiza videoclipurile care srâng sute de mii de like-uri.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/9

„A început anul trecut, fix înainte de pandemie. Începusem să postez. M-a forțat, ca să zic așa, cineva să postez pe TikTok, eu înainte postam pe YouTube, și de cum am postat a bubuit. Să nu mai zic că m-a ajutat și faptul că lumea stătea în casă foarte mult timp și asta a făcut diferența. Plus de asta aveam dorința să fac lumea să râdă de când eram mică și în sfârșit am putut să realizez asta”, a povestit Ines Stana pentru EVZ.

Tânăra îi încurajează pe toți cei care vor să se facă auziți pe această platformă să nu se agațe de faptul că nu au echipamentul necesar, că trebuie să investească sume de bani exorbitante, ci să se gândească doar la un conținut de calitate. „ Sincer nici în momentul de față nu pot să zic că am cine știe ce studio. Momentam am un trepied cu lumină, dar când am început aveam efectiv un morman de cărți, care era trepiedul meu, o lampă de casă pe care o luam de jos și o puneam pe birou să îmi reflecte pe față și puneam telefonul pe un suport de creioane și așa mă filmam. Asta demonstrează că poți începe oricum și poți să te descurci, chiar și dacă nu ai mijloacele necesare. Nu poți să spui că nu ai avut cameră sau nu ai avut bani”, ne-a mai povestot tiktok-erița.

Filmulețele cu situații reale de viață au făcut-o celebră

Ines a devenit celebră după ce filmulețele ei, în care prezenta situații reale din viață, mai precis relația copil-părinte, au devenit virale. „Mama nu prea a avut nimic împotrivă pentru că ea știa că nu m-a educat așa, adică nu m-a ținut sub papuc așa cum părea din filmulețele mele. Eu am fost destul de independentă, știam care îmi sunt limitele și nu trebuia să apeleze la genul ăsta de pedeapsă. În schimb, cu bunica am trăit genul ăsta de întâmplări. Ea se amuză, îmi zice că asta e, să fie ea „omul rău” dacă așa am eu succes. Glumesc. E mândră”, ne-a mai povestit amuzată Ines Stana.

Video: Cristian Bracko