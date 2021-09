INTERVIU.Randi și-a descoperit o nouă mare pasiune! „Țin foarte mult și am multe așteptări”

EVZ: Printre fleblețile tale se numără și nepoțeii tăi, de care ești foarte apropiat. Spune sincer, i-ai condus vreodată la școală?

Randi:Recunosc că nu! Ei se trezesc acum foarte devreme pentru a ajunge la 8 acolo și eu rareori mă trezesc mai devreme de 8, pentru că mintea artiștilor funcționează mai bine seara.

Dar povești le citești? Știm că Andrei este mare deja, dar Ilinca…Ce pobești le-ai citit de-a lungul timpului?

Povești le-am citit amândurora când erau mici. Acum amândoi citesc și cred că preferă să-și satisfacă singuri această nevoie. Poveștile nu le știu pe nume, dar îmi amintesc că unele nu erau foarte bine scrise și le transformam eu în comedii fără să-mi doresc.

Cum a fost vara asta pentru tine? Ai găsit timp să pleci în vreo vacanță?

Am fost cu părinții și familia fratelui în Italia vreo 12 zile. A fost minunat și obositor pe alocuri, pentru că am avut multe obiective de văzut în temperaturi foarte ridicate și seara cădeam lat. Ne-am propus ca în fiecare an să mergem împreună în vacanță și o să facem asta cât o să putem!

Știm că la fiecare început de ani mergi câteva săptămâni într-o vacanță exotică. Pentru începutul lui 2022 ai planificat ceva?

Eu îmi doresc să ajung în vacanța pe care am ratat-o doi ani la rând: în Bali. Însă, după cum se vă lucrurile de departe, o să fie o destinație greu accesibilă și cred că o să ajung în America de Sud!

Pe Instagram vedem că mergi zilnic la studio. La ce ai lucrat în perioada asta?

Am lucrat la un nou single în română, în colaborare cu Roxen. Am să lansez și piese în engleză în curând și am pregătit și un proiect de muzică electronică la care țin foarte mult și de la care am multe așteptări.

Ce urmează să lansezi toamna asta? Să ne așteptăm și la ceva colaborări cu alți artiști?

În toamna asta avem de lucru și sper că rezultatele se vor vedea cu adevărat în vară, când o să înceapă festivalurile. Cel mai mult mă entuziasmează proiectul de muzică electronică, care e a doua mea mare pasiune.