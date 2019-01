Interviu-EVENIMENT cu STERE GULEA: „De la POLITICĂ pleacă totul. Societatea e DATĂ PESTE CAP”

Regizorul Stere Gulea a bătut țara în lung și în lat, peste două luni de zile, pentru promovarea ultimului său film, Moromeții 2. Alături de protagoniștii producției, Stere Gulea a fost întâmpinat de mii de români, după cum chiar el confirmă, în săli arhipline, fapt nemaiîntâlnit în istoria recentă a filmelor românești. Iar Constanța este orașul în care și-a prezentat creația de două ori.





Stere Gulea nu a putut refuza Centrul Cultural “Jean Constantin” pentru că, odată, este născut la doi pași de Constanța, unde și-a petrecut adolescența și începutul tinereții și, doi, pentru că, în urmă cu 31 de ani, în aceeași sală ce cinema, care pe vremuri se numea Republica, a prezentat Moromeții1. Iar comentariul lui Vivi Drăgan Vasile, care a fost felicitat de constănțeni pentru imaginea impecabilă a lui Moromeții 2, este de înțeles:”Doi aromâni, Simona Halep și Gică Hagi sunt cetățeni de onoare ai Constanței, eu îl propun pe al treilea, pe Stere Gulea.”

Spre deosebire de Simona Halep și Gică Hagi, care sunt mai scumpi la vorbă, domnul Stere Gulea nu are asemenea rețineri. Vorbește cu tine de parcă v-ați cunoaște de o viață. Mai puțin despre film, îi lasă pe alții să o facă, dar își deschide sufletul când este vorba de oameni, de societate, de nedreptăți, de incertitudini, nesiguranță și speranțe. Interviul pe care ni l-a acordat, cu amabilitate, deși nu i-l cerusem înainte, arată un om implicat dar și îngrijorat de realitatea românească.

EVZ Domnule Gulea, ce gânduri vă încearcă atunci când reveniți la Constanța?

Stere Gulea: Ei, mult prea multe lucruri. Am făcut aici liceul, plus Institutul Pedagogic, sunt șapte ani de viață. Abia ieșeam din copilărie și până la 20 de ani. Momente, străzi, amintiri, tot ce îți vine așa când te întorci. O anumită nostalgie, inevitabil. Oameni pe care i-ai întâlnit, momente pe care le-ai trăit, oameni care nu mai sunt..Te legi sufletește de lucrurile astea și atunci când te întorci, ele năvălesc peste tine.

Aveți rude aici, La Constanța?

Stere Gulea: Daa, am chiar rude foarte apropiate, veri de gradul întâi. Nu mai am mătuși sau unchi pentru că au trecut anii. Dar altfel, am destule rude, aici, la Constanța. Și oameni pe care îi știu, am copilărit, oameni apropiați. Plus că, știți cum e comunitatea macedonească, sunt mai legați. În orice caz, cei din generația mea. Uite, azi îmi revăd un văr de gradul întâi după aproape 45 de ani. Și cu vărul acesta cu care am copilărit, și cu care eram leat, și eram foarte apropiați, nu l-am mai văzut de atâta timp. L-am recunoscut imediat. Daa.

EVZ Știți că acest Centru Cultural, modernizat și inaugurat recent, se numește “Jean Constantin”..

Stere Gulea: Da, am aflat. Și mă bucur, pentru că Jean s-a bucurat de mare popularitate. Îl vedeam la spectacole de la Fantasio, era în perioada în care începea, după aia era și în filme. Era un actor foarte popular și foarte iubit la nivelul întregii țări. Făcea parte din galeria de actori de comedie care într-o vreme era destul de prizată, așa..Alt tip de comedie. Dar erau actori în sensul în care erau profesioniști, făceau și teatru și estradă și cinema.

EVZ Și ați revenit în sala în care în 1987 ați lansat Moromeții ! De ce are atâta de mare succes Moromeții 2?

Stere Gulea: Ei, asta e o întrebare la care nu am cum să vă răspund eu. Dar interesul a fost cu totul și cu totul deosebit.

EVZ Cu ce atrage filmul?

Stere Gulea: Pesemne că sunt mai multe lucruri la mijloc. Cred că și primul film aduce curiozitatea de a vedea, de a compara. Actorii, e o generație destul de…Și sunt câțiva dintre ei de primă mână, în frunte cu Horațiu Mălăele. Deci, categoric, aspectul acesta este și el foarte important. Sunt actori care au publicul lor, oriunde s-ar duce. Dar, în același timp, ceea ce a fost pentru mine o surpriză, este faptul că destui oameni mi-au spus..”Știți, e vorba despre o perioadă istorică, dar îl resimțim și ca pe ceva care ne privește acum”.

EVZ Apropo de ce v-au spus oamenii. Cum priviți, dumneavoastră, regizorul Stere Gulea, ce se întâmplă acum în țară?

Atac terorist sangeros, in noaptea de Revelion! Autoritatile sunt in alerta! Bilantul victimelor VIDEO

Pagina 1 din 2 12