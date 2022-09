Interviu cu românul angajat să asigure paza la funeraliile reginei Elisabeta a II-a: „Pot să spun că englezii au iubit-o”

Mihai Copăceanu este un român angajat să asigure paza la funeraliile reginei Elisabeta a II-a. Acesta a declarat că nu știa că va fi ales pentru îndeplinirea acestei misiuni, însă supriza a fost una plăcută, după cum a spus românul.

Declarația românului angajat să asigure paza la funeraliile reginei Elisabeta a II-a

„În aceste zile a fost destul de aglomerat. Am început marţea trecută, în acelaşi punct unde sunt şi astăzi. A fost începutul rândului pentru procesiune. Efectiv, m-am ocupat de coadă. Am avut o echipă de 22 de persoane şi am asigurat securitatea şi siguranţa. Nu ştiam că voi ajunge să mă ocup de asta, pentru că am avut împărţite mai multe puncte. Acesta a fost primul punct şi când ne-au împărţit de la companie, am avut norocul să fiu chiar primul.

Nu lucrez full-time security, lucrez în construcţii, sunt manager în vânzări, iar acum sunt între joburi. Am terminat un proiect şi am început să aplic pentru altul. Din punctul meu de vedere, mi-a plăcut să lucrez şi m-am simţit implicat şi emoţional, având în vedere evenimentele întâmplate. Pot să spun că englezii au iubit-o şi o iubesc foarte mult în continuare pe regină, care a fost alături de ei 70 de ani”, a declarat Mihai Copăceanu, conform Antena 3.

Ultimul drum al reginei Elisabeta a II -a

Funeraliile de stat au început cu puțin timp înainte de ora 11:00 (10:00 GMT), când sicriul reginei a fost așezat pe o trăsură cu tunuri și apoi a fost tras de 142 de marinari ai Marinei Regale până la abație, finalul a 10 zile de doliu național pentru cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Regina Marii Britanii a murit pe 8 septembrie la Castelul Balmoral din Scoția, după 70 de ani de domnie.

Procesiunea este condusă de aproximativ 200 de cimpoieri și toboșari. Regele Carol, frații și fiii săi, prinții William și Harry și alți membri ai familiei regale vor merge în spatele sicriului. Ziua de luni a fost declarată zi de doliu și se așteaptă ca sute de mii de oameni să se alinieze pe traseul procesiunii. Înmormântarea va fi proiectată în fața mulțimii din parcurile și spațiile publice din Marea Britanie, precum și în 200 de țări din întreaga lume. Clopotul Abației – locul unde au avut loc încoronări, nunți și înmormântări ale regilor și reginelor engleze și apoi britanice timp de aproape 1.000 de ani – va bate de 96 de ori pentru a marca fiecare an din viața suveranei.

„Aici, unde regina Elisabeta s-a căsătorit și a fost încoronată, ne adunăm din întreaga națiune, din Commonwealth și din națiunile lumii, pentru a plânge pierderea noastră, pentru a ne aminti de lunga ei viață de servicii altruiste”, a spus David Hoyle, decanul Westminster.