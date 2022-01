INTERVIU/ Cine este în spatele mega producțiilor de la Pro TV. Interviu în exclusivitate cu Amir Mor Hason

Evenimentul Zilei: Cine este Amir Mor Hason? Dacă puteți, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre parcursul dumeavoastră profesional.

Amir Mor Hason: Nu sunt obișnui să vorbesc prea mult despre mine, așa că îmi e destul de greu să răspund la această întrebare. În general las rezultatele să vorbească de la sine. Acestea fiind spune, voi încerca să răspund în câteva cuvinte. Am 38 de ani, sunt născut și crescut în Israel. După ce am terminat stagiul militar, probabil că știți că în Israel toată lumea face stagiu militar, am început să lucrez în industria media. Pot spune că voiam să văd, să înțeleg ce se întâmplă în spatele camerelor, să văd ce nu se vede la televizor. Eram curios să înțeleg cum este creată această magie. În Israel am produs foarte multe formate de succes, printre care The Voice, MasterChef, Dancing with the Stars, Game of Chefs Israel. În 2016, m-am mutat la Praga, la CME (n.r. compania „mamă” a Pro TV), unde am lucrat în echipa de producție, iar în 2019 am fost numit Director de Producție Pro TV, și m-am mutat în București.

Pro TV este televiziunea cu un portofoliu vast de producții. Care sunt elementele care o diferențiază de alte televiziuni, în ceea ce privește producția show-urilor TV?

Aș spune că este un mix de elemente care pot părea incompatibile. E un mix de studii și analiză a datelor, cu pasiune și foarte multă atenție la detalii. Ca să fiu mai specific, când vorbesc despre studii și interpretarea datelor, vorbesc despre analiza audienței. Audiența stă la baza a tot ceea ce facem noi, de aceea ținem mereu cont de loialitatea publicului nostru și încercăm să oferim experiențe pentru întreaga familie. Este obiectivul nostru principal să avem grile de programe puternice, care sunt adresate întregii familii și cred că ne-am atins scopul pentru că oferim o varietate mare de formate. Ne-am asigurat că fiecare poate găsi ceea ce-ți dorește: de la fericire, emoție, la râs. Cred că suntem parte din familiile publicului nostru.

Am mai menționat pasiunea și atenția la detalii. Aceste elemente sunt extrem de importante și cred că echipa de producție știe să le combine perfect. Încercăm de fiecare dată să privim emisiunile pe care le facem prin ochii publicului, ținând cont de calitatea producțiilor. Este o provocare care necesită mult efort și multă muncă, lucru care nu s-ar putea materializa fără pasiunea acestei echipe- cea mai bună din țară. Acest lucru ne face atât de diferiți de alte posturi de televiziune.

Ce eforturi logistice, de resurse umane și financiare, implică crearea unei grile TV?

Știm că Pro TV este cea mai mare televiziune din România, iar această poziție vine cu foarte multă responsabilitate, pentru că publicul nostru are niște așteptări extrem de ridicate de la noi. Înainte de a vorbi despre efort, aș vrea să clarificăm câteva aspecte importante. Televiziunea este un mecanism foarte complex, în care fiecare departament joacă un rol foarte important. Dacă într-unul dintre aceste departamente ceva nu funcționează cum trebuie, întregul sistem poate fi blocat. Programming-ul este departamentul care achiziționează formatele și definește grila, responsabilitatea noastră este aceea de a produce cel mai bun show pentru grila respectivă. În acest sens, obiectivul colegilor de la programming este acela de a acoperi tot spectrul de emisiuni 24 de ore/ zi. Noi oferim varietate și produse premium, iar aceste produse premium sunt responsabilitatea noastră. Facem eforturi mari din punct de vedere al resurselor umane, pentru că în general filmăm pentru mai multe emisiuni în paralel, cu echipe de producție care pot avea și 200 de oameni. Un alt aspect important care poate face diferența e legat de echipamentele folosite de echipele noastre. Ne asigurăm de fiecare dată că au cele mai noi tehnologii și îi încurajăm de fiecare dată să îndrăznească să viseze. Nu voi detalia aspecte financiare, dar cred că este clar pentru toată lumea că fără investiții nu poți avea rezultatele dorite.

Cât timp lucrează echipa dumneavoastră pentru a oferi telespectatorilor un show de succes?

Cât timp? Timpul este relativ (n.r. râde). În această branșă chiar cred că trebuie să ai foarte multă pasiune și un pic de nebunie, pentru că uneori un proiect poate dura un an. De exemplu „Românii au Talent”, una dintre cele mai mari producții ale Pro Tv-ului. Am nevoie de un an să ne pregătim, să filmăm, să edităm, să difuzăm și evident să ne pregătim pentru live-uri. Pe de altă parte, când vorbim despre programele zilnice, ca de exemplu „La Măruță” și „Vorbește Lumea” timpul se contractă semnificativ, ei trebuie să fie creativi 5 zile pe săptămânp și uneori au doar câteva ore să pregătească un moment de emisiune. Este o provocare zilnică.

Cum reușiți să duceți la bun sfârșit un proiect, luând în calcul pandemia și măsurile de distanțare socială pe care trebuie să le urmați?

Am gestionat tot contextul pandemic cu foarte multă grație, pentru că am oameni grozavi în echipă, care s-au adaptat și au reușit să depășească extrem de repede acest context deosebit. Am avut un plan de urgență bine pus la punct, am avut grijă de echipele noastre și le-am testat zilnic înainte de a intra în studio, înainte ca autoritățile să recomande aceste testări, și ca atare am știut exact cum să limităm contaminarea angajaților.

În toamna anului trecut ați încheiar povestea unuia dintre cele mai de succes seriale din România: VLAD. Ce urmează în această zonă? Veți continua să produceți local?

VLAD este una dintre cele mai iubite producții. A fost o adevărată plăcere să producem acest serial, dar a fost și o provocare, pntru că ultimul sezon a fost filmat în pandemie. Am avut o echipă grozavă de actori și de producție care a făcut totul posibil. Credem în produsele locale și cu siguranță vor mai urma la Pro TV producții locale de ficțiune.

Ați anunțat că începând din 2021 vă alăturați consorțiului Albert BAFTA. Ce înseamnă acest lucru?

Asta înseamnă că vom salva planeta. Albert este o organizație care vrea să producă o schimbare în bine cu ajutorul industriei TV și de film, vor să inspire publicului lar să acțiuneze pentru un viitor sustenabil. Trebuie să înțelegem importanța acestui proiect pentru că în momentul de față impactul pe care-l avem asupra mediului nu este în favoarea noastră. Un program mediu de televiziune poate produce zeci de tone de dioxid de carbon, un film poate produce mii. Acum este momentul ca toate industriile, nu doar televiziunile, să vadă ce pot face pentru a proteja planeta. Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect și abia aștept să vedem cum putem inova și în acest domeniu.

Cum veți adapta producțiile de televiziune, în așa fel încât să fie prietenoase cu mediul?

În primul rând trebuie să ne asigurăm că fiecare dintre noi înțelegem importanța acestui proiect, apoi va trebui să regândim felul în care acționăm, de la câtă hârtie folosim, la câte mașini folosim pentru transport, până la cum reducem prezența plasticului în conținutul nostru. Acest proces va începe prin măsurarea amprentei de carbon, apoi vom lua măsuri clare penru a-l reduce în anii care vor urma.

Cum vedeți dumneavoastră viitorul televiziunii?

Luminos! Televiziunea se adaptează deja acestei noi ere, așa cum a făcut-o și industria muzicală când au apărut canalele de streaming și numai trebui asă cumperi CD-uri cu muzică. Este jocul adaptării și al ajustării. Cred că televiziunea va face parte din ecosistemul de conținut, cu tehnologii noi și noi tipuri de interacțiuni cu publicul.

Locuiți în România de câțiva ani. Ați reușit să înțelegeți mentalitatea românilor? Ce vă place cel mai mult la țara noastră?

Da, am trăit în România în ultimii 3 ani. Am înțeles că românii sunt niște oameni extrem de calzi și prietenoși, care locuiesc într-o țară foarte frumoasă. Nu doar că le înțeleg mentalitatea, românii nu sunt foarte diferiți de israelieni, dar ce să zic? Sunt fericiti să pot spune că sunt acasă în România.