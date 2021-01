Intervenție în forță a Guvernului în scandalul energiei electrice. Ce ni se promite

Peste șase milioane de români, clienți casnici, au fost plasați în piața liberă. Aceștia urmau să fie taxați cu prețuri mai mari, cuprinse între 16 și 26 la sută, dacă nu apucau să încheie un contract de furnizare. Primul termen pentru întocmirea acestor contracte a fost 31 ianuarie. Mult prea scurt, spune ministrul Popescu, de la Energie. Apoi, termenul a fost prelungit până la data de 31 martie.

Pentru că cei de la ANRE nu au înțeles că oamenii nu trebuie puși pe drumuri, mai ales în pandemie, Guvernul va interveni.

„Nu pun șase milioane de oameni pe drumuri să-și schimbe contractele într-o lună, două. Furnizorii vor fi obligați să ofere cele mai bune prețuri la energie. E vorba de gândire, de concepția de la început a acestui market design. Noi acum creăm o piață concurențială, o gândim. Păi dacă o gândim și-i facem un market design, atunci pornim de la premisa că avem în centrul acestei piețe clientul, nu furnizorul”, a spus ministrul Popescu.

ANRE o instituție anacronică

Regula de bază după care ar fi trebuit să funcționeze întreg sistemul, este cea a liberalității. Dar asta, nu înseamnă că toți consumatorii să fie obligați să achite tarife mai mari. Ci să se orienteze spre cel mai mic. Cei de la ANRE, acest lucru nu l-au înțeles și au făcut jocul unor furnizori de energie electrică.

„Joi am avut o ședință la Consiliul Concurenței, împreună cu ANRE, și am căzut de acord pe un principiu. Da, există acest serviciu universal mai scump, dar el este o excepție, nu o regulă, așa cum a fost făcut de ANRE. Omul trebuie să beneficieze la această trecere, conștient, de cea mai bună ofertă pe care furnizorul său o are în piață, acesta este principiul”, a mai ministrul Popescu.

În urma discuțiilor purtate, cei de la ANRE și Consiliul Concurenței au înțeles regula jocului. Aceasta se referă la prețul comercial cel mai bun la furnizorul cu care clientul are deja contract.

„În acest timp, de șase luni să spunem, furnizorul meu trebuie să ma informeze de toate ofertele sale, dar și ceilalți pot veni către mine către mine cu ofertele lor. Eu pot rămâne sau pot pleca”, a mai explicat Ministrul Energiei.

Intervenție în forță a Guvernului în scandalul energiei electrice. Ce ni se promite

Virgil Popescu a mai declarat că Guvernul va emite o ordonanță prin care va rezolva situația creată de ANRE. Miloane de români au fost puși pe drumuri, inutil, într-o perioadă de pandemie, pentru o situație care putea fi rezolvată automat.

„După ce se va modifica, probabil în această săptămână, nu mai e nicio grabă cu schimbarea contractelor. Pentru că nu mă mai ține nimeni într-un preț de serviciu universal mai scump, ci beneficiez de la furnizorul meu actual de cea mai bună ofertă. Și apoi am tot timpul, șase luni, zece luni, să mă gândesc până când vine o ofertă mai bună. Iar aici va interveni autoritatea de reglementare, pentru că în mod cert clientul trebuie să aibă un contract.”, a mai spus Popescu.