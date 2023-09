Interlopul Boenică, de la mesele cu șeici din Iordania la gamela din penitenciarul Rahova

Interlopul Boenică a ajuns „acasă”. Astăzi, unii polițiștii români au cunoscut o mare satisfacție când au aflat că Boenică, cel care-i batjocorea pe Facebook și le transmitea că nu sunt și nu vor fi în stare să-l prindă, a fost adus în țară cu cătușe la mâini. De 15 ani știau (ca și toată lumea) că Romeo Ursu, zis Genică Boerică, se află în Iordania, dar șefii lor, de-a lungul a mai multor guvernări, nu au obținut extrădarea infractorului.



Acum, la 55 de ani, deși bravează că nu-i este frică de pușcărie, Romeo Ursu va fi dus la Rahova, penitenciar în care urmează să petreacă o lungă perioadă de timp.

Când și cum a fugit din țară Boenică

Romeo Ursu a fost ridicat de polițiști în 2008, într-un dosar care privea o grupare de escroci imobiliari. Culmea, a dispărut chiar din clădirea tribunalului care trebuia să-i elibereze mandatul de arestare! Acolo ședința s-a prelungit, iar ordonanța de reținere i-a expirat înainte ca instanța să se pronunțe. A plecat din tribunal și dus a fost!

De atunci se afla în Iordania și a început să transmită mesaje în țară sau să scrie pe Facebook că este nevinovat.

Interlopul Boenică: „Mi-am făcut o mulțime de relații în Iordania, stau la masă cu prinți și șeici”

Din Iordania, Romeo Ursu „făcea mișto” de polițiștii care îl dăduseră în urmărire internațională prin Interpol.

S-a pozat în timp ce trăgea cu o mitralieră sau arăta ce viață frumoasă și îmbelșugată ducea acolo.

„Viața e frumoasă în Iordania, soare, relaxare, e mult mai bine decât în pușcărie. Mi-am făcut o mulțime de relații în Iordania, stau la masă cu prinți și șeici”, scria Boenică pe pagina lui de Facebook.

Altă dată, fugarul le dădea sfaturi „penalilor” din țară și le spune să facă același lucru ca el. Se amuza pe seama celor care au probleme cu legea și le dădea sfaturi. „Veniti la relaxare penalilor! Hahahaha! Pentru sanatatea d-voastra, evitati ARESTUL!”, le transmitea Romeo Ursu.

Sau: „Sunt binevenit în țara asta și cu asta basta. Le recomand și celor care nu pot să înfrunte politicul și manevreștii să vină încoace. Nu are nicio relevanță poziția, că în altă parte este fugar. Atâta timp cât dovedești că te intregrezi în modul lor de viață și nu pui probleme, ești binevenit. Atâta timp cât nu depășești limitele nu are nimeni nimic cu tine”.

Din când în când, interlopul mai trimitea mesaje batjocoritoare la adresa Poliției Române.

„Ținel (sic!) DOAMNE sănătos 100 ani, și să iasă la pensie la 70 ani pe acest ORGAN!! Mi a renăscut SPERANȚA că ajung acasă ACUM”, este un alt mesaj postat pe pagina sa de Facebook de Romeo Ursu.

„Autoritati Romane, am ridicat rangul de interlop la loc de CINSTE, pe cind voi prin incompetenta voastra, prin tradarile voastre de neam si tara ati demonstrat de 30 ani unde ati dus tara si natiunea Romana!”, a mai scris interlopul.

Condamnările lui Romeo Ursu

În 2014, individul a fost condamnat la opt ani de închisoare într-un alt dosar, unde era acuzat că a condus o rețea de falsificatori de carduri bancare. Potrivit procurorilor, Boenică ar fi creat un prejudiciu de 2 milioane de euro.

La data de 15.04.2015 Tribunalul Constanta a emis M.E.P.I. nr. 74/2014, Sentința pen. nr. 23 din 23.01.2014, def. prin Dec. pen. nr. 313/P/15.04.2015, fiind condamnat la o ped. de 8 ani inchisoare. La data de 16.12.2014 Tribunalul Constanta a emis M.E.P.I. nr. 248, fiind condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 10 luni închisoare, pentru săvârsirea infracțiunii de înselăciune”.

Romeo Ursu a fost acuzat în 2018 că ar fi furat mai multe terenuri din Capitală, pe care ulterior le-a comercializat. A fost cercetat penal pentru complicitate la înşelăciune în dosarul „Mandatarilor”, în care mai multe persoane sunt acuzate că au lăsat fără case mai mulţi bătrâni din sectorul 5. Atunci s-a vehiculat informația că avea o legătură strânsă cu Fana Spoitoru.

Astăzi, ministrul Justiției a făcut „inventarul” condamnărilor definitive ale interlopului adus în țară.

„A fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii de 2 ani și 10 luni, în 2014, respectiv 8 ani în 2015, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune şi a celei de constituire a unui grup infracţional organizat”.

„Este un gest de normalitate într-un stat de drept. Nimeni nu este mai presus de lege. Ca ministră a justiţiei, voi face tot ce ţine de atribuţiile mele pentru a nu permite nimănui să se sustragă justiţiei naţionale”, a transmis ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Interlopul Boenică a fost dat în urmărire internațională, iar Ministerul Justiției a cerut extrădarea



Poliția Română l-a fost dat în urmărire națională după ce „la data de 23.05.2013, Tribunalul București, Secția l Penală a emis mandatul de arestare preventivă numărul 153, pe o perioadă de 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 din Legea 39/2003, (Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi – n.n.).

„Poliția Română l-a localizat pe cetateanul Romeo Ursu ca este in Iordania inca de cand acesta a ajuns acolo. Politia Romana a facut, in acelasi timp, toate demersurile necesare pentru aducerea acestuia in tara. Conform procedurii, noi, Politia, localizam acesti cetateni, apoi informam Ministerul Justitiei, pentru ca aceasta institutie sa continue, conform legii, procedura extradarii. Mai subliniem ca nu revocam o procedura internationala pana cand nu suntem anuntati ca persoana respectiva intra in custodia noastra”, a declarat un ofițer de presă al Poliției, în urmă cu mai mulți ani.

Ce nu a știut Boenică și astfel a fost prins

Genică Boenică a continuat să stea liniștit în Iordania pentru că, de data asta, nu a aflat o informație importantă. Nu i-au spus-o nici „prinții și șeicii” cu care se lăuda că stă la masă.

În aprilie 2021, cu ocazia unei vizite la Amman a ministrului român de externe de atunci, Bogdan Aurescu, a fost semnat un tratat cu Iordania privind extrădarea.