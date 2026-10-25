Echipa italiană Inter Milano, condusă de pe bancă de antrenorul Cristian Chivu, a reuşit să obţină o victorie importantă duminică, pe teren propriu, impunându-se cu scorul de 2-1 în faţa formaţiei AC Fiorentina, într-o partidă contând pentru etapa a opta din campionatul Italiei.

Pe San Siro, AC Fiorentina putea furniza cea mai mare surpriză a campionatului. Alex Jimenez a deschis scorul în minutul 65 şi elevii lui Chivu s-au chinuit să înscrie, ratând ocazie după ocazie. Partida s-a dovedit a fi una extrem de dificilă pentru trupa tehnicianului român, care a fost pusă în dificultate de organizarea defensivă a oaspeților.

Tensiunea a atins cote maxime pe finalul meciului, când campioana a turat motoarele pentru a evita un rezultat negativ neaşteptat. Golul egalizator a venit în primul minut de prelungire, când Diouf a fost servant pentru reuşita lui Marcus Thuram. Emoţiile nu s-au oprit aici, deoarece Valdepenas l-a faultat pe Thuram în careu şi s-a dictat penalti, iar Zielinski a transformat cu siguranţă pentru Inter Milano – AC Fiorentina 2-1.

În urma acestui rezultat dramatic obţinut pe teren propriu, Inter rămâne pe primul loc al campionatului, cu 22 de puncte şi golaveraj +13, în timp ce Lazio este a doua, cu acelaşi număr de puncte, dar cu golaveraj +11. De asemenea, în tabăra oaspeților, Radu Drăguşin a fost integralist pentru oaspeţi, bifând încă o partidă completă în tricoul formației sale.