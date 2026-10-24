Csikszereda obține prima victorie a sezonului după un meci tensionat cu FC Voluntari

Echipa din Miercurea Ciuc a bifat un succes extrem de important pe teren propriu, reușind să se impună cu scorul de 2-1 în fața formației FC Voluntari. Confruntarea disputată în cadrul etapei a 13-a din Superligă a oferit un spectacol total, marcat de faze controversate, ratări mari și momente decisive analizate în camera VAR.

Confruntarea a debutat într-un ritm alert, iar oaspeții au trimis mingea în plasă încă din minutul 5, prin Mihai Roman II. Reușita a fost însă anulată de brigada de arbitri. Ciucanii au preluat ulterior inițiativa și au reușit să deschidă scorul în minutul 23. Gabriel Lima i-a furnizat o pasă excelentă lui Eppel, care nu a iertat și l-a învins pe portarul ilfovenilor.

În ciuda altor ocazii importante semnate de Nyitra și Szalay, tabela nu s-a mai modificat până la pauză, iar elevii lui Valentin Suciu au intrat la cabine cu un avantaj minim.

Partea secundă a început cum nu se putea mai bine pentru oaspeți. Elevii lui Florin Pîrvu au restabilit egalitatea în minutul 49, mulțumită golului marcat de Roemeratoe. Bucuria ilfovenilor a fost însă extrem de scurtă, deoarece Csikszereda a oferit o replică fulgerătoare. În minutul 51, Nyitra a adus din nou gazdele în avantai.

Dramatismul a atins cote maxime doar două minute mai târziu, când Merloi a marcat pentru FC Voluntari. După minute bune de analiză în camera VAR, reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid milimetric.

Finalul de meci a aparținut în totalitate oaspeților, care au presat agresiv în căutarea golului de 2-2. În minutul 86, Palmeş a salvat gazdele de la un gol ca și făcut, scoțând mingea de pe linia porții la șutul lui Schieb. Tensiunea a continuat până la ultima fază, când Stahl a înscris pe contraatac pentru 3-1 în minutul 90, însă și de această dată VAR-ul a intervenit și a anulat golul pentru un henț comis în faza de construcție.

Fluierul final a consemnat prima victorie a sezonului pentru Csikszereda, obținută după un efort defensiv uriaș pe final de partidă.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari rămâne pe poziția a 15-a în clasament, penultima, având un total de 8 puncte. De cealaltă parte, Csikszereda acumulează 5 puncte și rămâne pe ultimul loc, dar se apropie de rivalele din zona retrogradării.

Csikszereda: E. Pap – Odor, Hegedus, Palmeş, Paszka – Csuros, Horvath (Veres 73) – Gabriel Lima (Jebari 80), Nyitra (Novelli 73), S. Szalay (Stahl 63) – Eppel. Antrenor: Valentin Suciu

FC Voluntari: Jurhar – Cestic, R. Crişan, Dumbrăvanu (Schieb 59), Şuteu – I. Gheorghe (Mamic 59), Cvek, Roemeratoe (Onişa 75), Guţea – Babic (Merloi 46), M. Roman II (Chică-Roşă 65). Antrenor: Florin Pîrvu

Cartonaşe galbene: Stahl 67 / Guţea 63, Chică-Roşă 90+4

Arbitri: George Găman - Raul Ghiciulescu, Florin Iftode

Arbitri VAR: Radu Petrescu - Claudiu Marcu