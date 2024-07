Inteligența Artificială, unul din marii poluatori ai lumii. Dezvoltarea aplicațiilor are consecințe grave

Inteligența Artificială stă la baza creșterii nivelului de poluare ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră. O recunosc chiar marii giganți tehnologici care dezvoltă aplicații IA.

Google a confirmat că emisiile de gaze cu efect de seră generate de consumul energetic destinat dezvoltării IA a crescut foarte mult. Conform reprezentanților companiei, în ultimii ani, creșterea a fost de 48%, raportat la perioada anterioară.

Dezvoltarea aplicațiilor bazate pe Inteligența Artificială necesită un consum foarte mare de energie electrică. Infrastructura tehnologică necesară susținerii bazelor de date necesită resurse uriașe de energie. Iar acest lucru duce, implicit, la creșterea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră, adică a nivelului de poluare.

Într-un singur an, în 2023, gazele de seră produse de Google au înregistrat o creștere de 13%, raportat la anul anterior. Concret, au fost emise în atmosferă 14,3 milioane de tone de asemenea produse poluante. Gigantul tehnologic a confirmat, într-un raport, că principala sursă a creşterii poluării o reprezintă consumul de energie electrică al centrelor de date.

În acest context, Google ia în considerare revizuirea obiectivelor sale pentru reducerea amprentei climatice. Din cauza dezvoltării aplicațiilor bazate pe Inteligența Artificială, gigantul tehnologic este mai puțin interesat de protejarea mediului înconjurător. Drept urmare, reprezentanții săi spun că va fi mult mai dificil să se ajungă la zero emisii nete, așa cum și-au asumat, până în 2030.

În anul 2019, înainte ca Inteligența Artificială să cunoască o dezvoltare la acest nivel, Google își propunea să ajungă la zero emisii de gaze cu efect de seră. Termenul asumat era 2030. În cei cinci ani care au trecut, de la asumarea acestui obiectiv, gigantul tehnologic nu a reușit să-și mențină țintele asumate. Emisiile au crescut cu aproape 50%, în condițiile în care trebuiau reduse.

Acest lucru se datorează centrelor de date care sunt esențiale pentru serviciile oferite de Google. În plus, Inteligența Artificială necesită capacități resurse uriașe de procesare a informațiilor, iar acest lucru implică un consum foarte mare de energie.

Însă nu doar Google este în această situație. Toate companiile care dezvoltă soluții bazate pe IA trebuie să crească consumul de energie electrică. La fel, acestea au nevoie de multe centre de date şi plăci video.

Tehnologia bazată pe IA au la bază studierea tiparelor creierului uman și analiza procesului cognitiv. În baza acestor studii sunt dezvoltate programe software și sisteme inteligente.

Pentru a ajung la un nivel de eficiență satisfăcător, aplicațiile bazate pe Inteligența Artificială implică un proces de învățare automată. Iar pentru aceasta este nevoie de algoritmi modelați după procesele decizionale ale creierului uman.

Pentru a dezvolta asemenea algoritmi este nevoie de analiza unei cantități uriașe de date disponibile, ceea ce necesită o infrastructură uriașă ce necesită un consum foarte mare de energie electrică.

