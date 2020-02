Dan Petrescu (74 de ani), fost arbitru internațional, a povestit în cadrul emisiunii GSP Live o întâmplare pe care a trăit-o în mai 1991, în URSS, înaintea partidei cu Cipru (scor 4-1) din preliminariile Campionatului European din 1992.

Gazdele au avut grijă să le plaseze arbitrilor 4 femei frumoase, pentru a-i binedispune înaintea confruntării. Tușierii lui Petrescu erau George Ionescu și Mircea Salomir.

„Am o poveste dar nu pot s-o spun, e cu George Ionescu. Poate o să divorțeze soția de el, nu pot s-o spun. Înainte de meci, ne lăsaseră singuri într-un restaurant și la un moment dat, la o altă masă, au venit 4 fete. Eu zic «George, alege!». El îmi spune: «Mă Fibră, ia-o tu pe asta mai bătrână, că ai mai multă experiență și lasă-mi-o mie pe asta mai tânără. Am arbitrat foarte bine a doua zi, nu am fost influențat de ceea ce s-a întâmplat cu o seară înainte”, a povestit „Fibră”.

