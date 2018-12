Întâlniri la nivel înalt. România, destinație sigură pentru investiții americane

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, s-a întâlnit, zilele trecute, la Washington, cu Secretarul american al Comerțului, Wilbur Ross, și cu alți oficiali americani pentru a discuta despre aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).





Americanii s-au arătat dispuși să sprijine România pentru a adera cât mai rapid la OCDE. Organizația este formată din guvernele a 34 de state, care lucrează pentru a răspunde provocărilor economice, sociale, a celor ce țin de globalizare și de exploatare a oportunităților. Acest demers va susține firmele românești, dar va aduce și investiții americane.

Oprea a mai discutat cu Ross despre relațiile bilaterale, contextul internațional, prioritățile României la Președinția Consiliului Uniunii Europene și creșterea volumului de investiții în contextul Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

De asemenea, ministrul Mediului de Afaceri s-a întâlnit cu Steve Chabot, președinte al Comisiei „Small Business” din Camera Reprezentanților. „Sunt foarte multe firme americane interesate să intre pe piața din România cu investiții sau să își extindă investițiile, iar aceste planuri urmează a fi anunțate. O aderare cât mai rapidă la OCDE ne va consolida profilul de partener comercial și de destinație sigură pentru investiții”, a declarat Oprea.

Potrivit datelor oficiale, schimburile bilaterale cu SUA sunt în creștere. În primele nouă luni ale acestui an, schimburile comerciale bilaterale totale s-au cifrat la 1,934 miliarde USD, în creștere cu 6,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Exporturile românești au fost de 1,155 miliarde USD (creștere de 29,6%), iar importurile din SUA de 778 milioane USD (scădere de 15,2%).

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație internațională a acelor națiuni dezvoltate care acceptă principiile democrației reprezentative și a economiei de piață libere. Organizația își are originile în anul 1948, sub numele de Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), Organizația pentru Cooperare Economică Europeană, pentru a ajuta la administrarea planului Marshall pentru reconstrucția Europei după Cel de-al Doilea Război Mondial. Mai târziu, calitatea de membru a fost extinsă pentru statele din afara Europei.

