International Întâlniri de urgență în Marea Britanie din cauza riscului nuclear. Ce măsuri iau autoritățile







În octombrie 2022, guvernul Marii Britanii a organizat întâlniri de criză în urma unor informații alarmante, care indicau riscul unei posibile lansări de arme nucleare de către Rusia în Ucraina. Potrivit unei biografii recente a fostului premier Liz Truss, Regatul Unit a început să ia măsuri pentru a gestiona efectele potențiale ale unei asemenea acțiuni asupra țării.

Liz Truss și pregătirile pentru răspândirea radiațiilor

Fostul prim-ministru Liz Truss a alocat timp studiind hărțile meteorologice pentru a evalua impactul răspândiri de radiații asupra Marii Britanii, în urma unor lovituri cu arme nucleare în Ucraina.

Temerea era că anumite condiții meteo nefavorabile ar putea determina răspândirea radiațiilor, afectând grav Regatul Unit. Cartea Out of the Blue descrie aceste pregătiri și implicarea intensă a lui Truss în analiza riscurilor meteorologice, potrivit Sky News.

Avertizările serviciilor de informații americane

În plus, cartea menționează o serie de informații furnizate de serviciile de informații americane, care estimau că exista o probabilitate de 50% ca Rusia să desfășoare o armă nucleară în Ucraina sau să realizeze un test deasupra Mării Negre.

Aceste date alarmante au provocat îngrijorare în comunitatea internațională, iar Marea Britanie a început să planifice măsuri de protecție în eventualitatea unui atac nuclear.

Analize suplimentare asupra amenințării nucleare

O altă carte de memorii, scrisă de jurnalistul american Bob Woodward, confirmă aceste temeri, oferind detalii despre evaluările făcute de agențiile de informații din SUA.

Woodward precizează că, în toamna anului 2022, estimările indicau un risc semnificativ ca Vladimir Putin să recurgă la arme nucleare. Aceste avertismente au pus presiune pe guvernele occidentale, care au început să se pregătească pentru eventualitatea unui atac devastator.