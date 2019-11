„Am rugat pe un coleg consilier prezidenţial să o primească pe doamna Melencu vineri”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

Mama și bunicul Luizei spun că vor merge la Cotroceni cu multe întrebări la care așteaptă niște răspunsuri.

„Eu întrebări am, sper să primesc și răspunsuri la întrebările pe care o să i le adresez domniei sale. Mergem cu speranța la domnul președinte și ne pare bine că am fost înțeleși și auziți. Ce am dori… Având atâtea servicii la dispoziție, sperăm ca dândul să fie foarte bine documentat și informat ca de această dată să nu mai spună minciuni sau alte aberații”, a spus Monica Melencu.

Miercuri, procurorii DIICOT au informat că Gheorghe Dincă ar fi violat-o pe Luiza Melencu, tânăra de 18 ani, înainte de o o ucide. Ba mai mult, conform procurorilor, acesta ar fi avut un complice, un vecin care îl ajuta la curățenie în curte din când în când.

Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost invitat la Acces Direct la scut timp după ce s-a mediatizat cazul Carcal. Bunicul Luizei Melencu însă crede că DIICOT minte.

„Nu-l cred în stare că a făcut aşa ceva. Noi nu credem că acel nemernic a violat-o pe Luiza. DIICOT-ul minte! MINTE! MINTE!”, a spus bunicul fetei, potrivit România TV.

