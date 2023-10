Exclusiv. Întâlnire bombă în zona de lux a Capitalei. Mâna dreaptă a lui Marian Vanghelie și Maricel Păcuraru, la masă cu Marius Locic

Vasile Negrilă, un personaj ciudat, implicat în multe situații controversate. Apare de fiecare dată când interesele lui Marean Vanghelie și Maricel Păcuraru au nevoie de un om de paie, de o față. De data asta l-am văzut alături de Marius Locic, un alt om de afaceri și apropiat a lui Marean Vanghelie. Și nu oricum! Acesta a fost surprins la masă alături de Vasile Negrilă, un apropiat al lui Marean Vanghelie, dar și al lui Maricel Păcuraru.

Locic, fost patron la mai multe publicații, îi dă probabil ponturi lui Vasile Negrilă. Cel care la un moment dat a fost uns director în B1 TV în urma manevrelor familiei Păunescu, de comun acord cu Maricel Păcuraru și Marean Vanghelie. Un director de câteva zile, pentru că după o primă tentativă, nu a mai apărut pe sediul televiziunii. Cei doi “oameni de afaceri” s-au văzut într-o zonă de lux a Capitalei, unde au pus țara la cale. De altfel, Vasile Negrilă, interpusul lui Vanghelie și al lui Maricel Păcuraru pentru preluarea postului de televiziune, părea foarte vesel.

Are și de ce. Mai ales că anul viitor va fi unul crucial pentru clasa politică. Drept urmare vor veni mulți bani din campaniile electorale din mai multe tururi de scrutin. Așa că și Marian Vanghelie și Maricel Păcuraru își pregătesc buzunarele în acest sens.

Dacă Marius Locic este cunoscut ca fost patron de ziar și din dosarul lui Cătălin Voicu, Vasile Negrilă este fost politician. În trecut a fost contracandidatul lui Daniel Băluță la primăria Sectorului 4. La acel moment a avut loc și un scandal politic legat de Negrilă. Asta pentru că au apărut două rânduri de afișe cu el. Unul din partea PPU-SL și unul din partea PSDI. Două partide, un singur om. Noroc că politica este o vacă care are mai multe ugere, căci altfel oameni de calibrul acesta nu ar putea obține recunoașterea calităților lor.

Practic, Negrilă a făcut parte din partidul lui Dan Voiculescu, ca mai apoi să ajungă în cel al lui Marian Vanghelie. Drept urmare au apărut și două rânduri de afișe cu același candidat. La acel moment Vasile Negrilă l-a acuzat pe Piedone pentru faptul că l-ar fi vândut. Așa ar fi ajuns să se înscrie în partidul lui Marian Vanghelie.

Ulterior s-a întors în partidul lui Piedone, cu care s-a și împăcat. Doar că în decembrie 2022, Vasile Negrilă a devenit director executiv la B1, acolo unde figurează și în zilele noastre. Figurează, vine de la figurant, nu-i așa? Cum a ajuns acolo, e o poveste demnă de cascadorii râsului:

Vasile Negrilă a fost numit de către Bobby Păunescu în această funcție, iar la momentul acela Sorin Oancea a chemat poliția pentru că i s-a schimbat yala la birou. S-a dovedit că Sorin Oancea avea dreptate, iar Vasile Negrilă a rămas cu scandalul și titulatura. Și cu figurația…

“Sâmbătă (n.n. 24 decembrie 2022), pe la 18.40, am fost înştiinţat că o cameră de supraveghere din birou a detectat mişcare şi a înregistrat intrarea unor persoane. Imediat, am sunat la 112 şi am pornit către sediul televiziunii.

Camera de supraveghere este plasată în anticamera biroului meu, la secretariat.

Cei de la poliţie, care au venit la faţa locului, au constatat că uşa nu avea semne de violenţă, dar în dreptul ei erau aşchii de metal, era şpan, semn că s-a lucrat la yală. După ce anchetatorii au luat amprentele, am încercat să deschid uşa cu cheia, dar nu a mers, semn că yala a fost schimbată. Am reuşit într-un final să deschidem uşa, în prezenţa poliţiei, cu un lăcătuş autorizat şi, la prima vedere, nu lipsea nimic din birou.

Nu ştiu cine sunt cei doi şi cum au intrat în clădire, cu portar la intrare. Ancheta va lămuri această problemă.

A venit la sediu şi Răzvan Păunescu (fiul lui George Constantin Păunescu). Poliţiştii i-au spus să încerce să ia legătura cu tatăl lui (proprietarul clădirii în care funcţionează B1) şi cu fratele lui, Bobby, dar acesta nu a reuşit.

Pe lângă poliţişti, atunci când se desfăşura ancheta, mai era o persoană, care tot îşi verifica telefonul şi părea că scrie mesaje. L-am întrebat cine este. A spus că este „reporter la Realitatea”, că a fost trimis de Bobby Păunescu şi că a fost lăsat să intre pentru că Bobby a vorbit la portar, la intrare, fapt confirmat şi de portar.”, povestea adevăratul acționar de la B1 TV Sorin Oancea pentru Pagina de Media