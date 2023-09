Exclusiv. Marele profesor Gheorghe Piperea, asistentul lui Maricel Păcuraru. Umilință maximă pentru Ghiță Conspiraționistul

Un tandem demn de istoria magistraturii. Multiplul condamnat Maricel Păcuraru și “imaculatul” av. prof. univ.dr. Gheorghe Piperea, întâlnire la Crowne Plaza. Maricel Păcuraru este patronul postului de televiziune Realitatea TV, un personaj controversat. El este cel care a încercat prin presiuni și șantaj mediatic să preia EVZ.

Gheorghe Piperea este un cunoscut avocat, adept al teoriilor conspiraționiste care se descrie, de asemenea, ca fiind un individ controversat. Și nu greșește. De altfel, studenții de la Drept l-au poreclit Ghiță Conspiraționistul. Răutăcioșii, care i-au boictat cursurile, nu știu însă că profesorul lor este și asistent. Îl asistă pe Maricel Păcuraru în malversațiunile sale. Un soi de barter. Piperea cară dosarele, Păcuraru îl promovează pe viitorul europarlamentar AUR.

Maricel Păcuraru este implicat în tot felul de combinații dubioase, iar “asistentul” Ghiță Piperea este cel care îl reprezintă și îi caută justificările legale. Deci, este normal ca cei doi să se întâlnească și să pună la cale diverse aranjamente. Cum mai cumpără acțiuni cu 100 de dolari, cum îl învață să voteze în AGA. Cum se plătește parcarea…

Așa se face că, de curând, au fost văzuți și filmați, împreună, la cunoscutul hotel bucureștean. Paparazzii Evenimentului Zilei i-au surprins, împreună cu două însoțitoare, în parcarea din fața hotelului. Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, a coborât din mașină ținând în mână un dosar roșu. Probabil cu acte. Aceasta în vreme ce avocatul Gheorghe Piperea căra pe umăr o servietă. Poate că este era servieta lui Maricel Păcuraru, sau era cea cu care se duce la instanță. Răutăcioșii ar inclina către a doua variantă. Noi, nu…

Cei doi și însoțitoarele, au petrecut câteva minute bune „certându-se” cu automatul care elibera tichete de parcare. Cel mai înverșunat părea avocatul Ghiță Piperea, mult mai obișnuit cu încasatul decât cu plătitul. Doar că, ce să vezi, mașinăria nu s-a lăsat deloc impresionată de argumentele sale juridice și a refuzat să-i facă pe plac. Ca și instanțele care îi resping cererile făcute în numele lui Maricel Păcuraru. Mai deunăzi a luat o lecție de la Tribunal unde a pierdut cu brio o ordonanță preșidențială.

Dar având “ariciul” în buzunar, a fost nevoie ca Maricel Păcuraru să-și aducă borseta din mașină și să scoată o bancnotă. Ceva obișnuit pentru el, cu care să-i astupe fanta. Așa au primit ceea ce aveau nevoie, adică tichetele de parcare, putând să-și vadă mai departe de ale lor.

Maricel Păcuraru, patronul postului de televiziune Realitatea TV este un personaj controversat. Acest lucru se datorează atât cazierului său penal, destul de consistent, cât și filosofiei sale de viață. Lui îi este atribuită o remarcă, despre infractori, devenită celebră în spațiul public. Cu atât mai mult cu cât este patronului unui post de televiziune care se pretinde apărător al celor slabi.

El ar fi făcut această remarcă, așa cum a relatat presa vremii, într-una din ședințele conducerii companiei Romprest, pe care încearcă să o preia. Tot atunci, Păcuraru recunoștea, în fața celorlalți participanți, că a furat foarte mult.

„Băi, am furat atât de mult, am furat atât de mult ca să vă dau și vouă bani, mă!”, spunea același patron al postului de televiziune Realitatea.

Iar condamnarea la patru ani cu executare pe care a primit-o în 2014, confirmă că spune adevărul. Spre deosebire de alții, așa cum se vede, personajul își flutură cu mândrie cazierul penal.

Gheorghe Piperea este avocatul lui Maricel Păcurar și, totodată, un adept al teoriilor conspiraționiste dintre cele mai ciudate și politician AUR. Candidat la alegerile europarlamentare, dar și la fotoliul de ministru al Justiției. În urmă cu câtva timp, Piperea a ajuns de râsul internetului, după un comentariu legat de caniculă. „Mirările” sale despre evoluția vremii l-au băgat în gura internauților:

Iar cu genul acesta de postări, promovate pe Facebook, nu este de mirare, că avocatul, care se mai laudă și cu un titlu de profesor universitar, este ocolit de studenți. Tot el a recunoscut-o, într-o altă postare, în care nu-și explica de ce studenții la Facultatea de Drept refuză să ia parte la cursurile sale. Aceasta, deși deține un doctorat la Paris și are o experiență de 28 de ani.

„O intreagă lume mă detest și nu știu de ce. O lume care se crede bună și dreaptă și care crede că are nevoie de spații sigure, care nu le deranjează certitudinile și nu le forțează ieșirea din stereotipie. Dintr-o serie de 220 de studenți de anul III, azi au venit la cursul meu fix 2. Este, de data asta, un evident boicot. Nu mai e vorba de îmbunătățirea cursului, necesitate care mă presează, de altfel, an de an, și mă determină mereu să înnoiesc ceea ce predau și scriu.

Nu se poate ca o muncă de peste 28 de ani ca dascăl, zeci de mii de pagini de lucrrări de referință scrise de mine în ultimii 25 de ani, un doctorat la Paris și o insistență de a veni de 3-4 ori pe săptămână la facultate, punând alăturea două afaceri profesionale de 2 – 3 milioane pe an, să fie chiar inutile și lipsite de interes.

Este evident că e vorba doar de acea sancțiune pe care o «merit» pentru că am nerușinarea de a trage lumea de mânecă, de a încerca să-i trezesc din somnabulism pe captivii coliviei ideologice nounormale. Așa îmi trebuie, nu?”, se arăta dezamăgit, tot pe Facebook, Gheorghe Piperea.