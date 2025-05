Politica Instabilitate politică și alegeri anticipate. Nicușor Dan vine cu o alternativă







Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că organizarea unor alegeri anticipate nu ar fi în avantajul României, având în vedere instabilitatea politică existentă de mai bine de un an. El a subliniat că România are un Parlament cu un mandat de încă trei ani și jumătate, iar președintele ales trebuie să colaboreze cu acesta pentru a forma un guvern funcțional.

Nicușor Dan nu ar fi de acord cu organizarea alegerilor anticipate

Primarul Capitalei a fost întrebat despre comentariile unor lideri AUR, care susțin că, în cazul în care George Simion devine președinte, ar trebui organizate alegeri anticipate.

„Eu sper să nu fim în scenariul pe care-l menţionaţi. Indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, pentru că suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an, de când au început alegerile, am avut alegeri anulate, am avut preşedinte interimar, acum avem guvern interimar, alegeri anticipate înseamnă din nou câteva luni de instabilitate”, a explicat Nicuşor Dan.

El a adăugat că „România are un Parlament care mai are trei ani şi jumătate de mandat şi preşedintele trebuie să colaboreze cu acest parlament pentru a da o formulă guvernamentală”.

Scenariul liderilor AUR

După rezultatele de la alegerile prezidențiale, partidul AUR a transmis că vrea alegeri anticipate dacă Simion ajunge președinte. Înainte de votul de duminică, Simion declarase că intenționează să-l propună pe Călin Georgescu pentru postul de prim-ministru.

„80% dintre români, dintre cei care au votat duminică, nu vor PSD, PNL, UDMR. Aproape 4 milioane de români au votat un conservator. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la democrație, la ce vor românii”, a declarat, marți, la Digi24, liderul AUR Dan Tanasă.

Nicușor Dan, pregătit de o confruntare electorală cu George Simion

Nicușor Dan a declarat că este pregătit să ia parte la o dezbatere electorală cu George Simion.

„Da, voi răspunde invitaţiilor posturilor de televiziune pentru o dezbatere cu contracandidatul şi este o veste bună că domnia sa vrea, acceptă”, a afirmat primarul Capitalei.