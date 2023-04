Inspectorii ANPC au făcut controale în Centrul Vechi al Capitalei. Au fost închise temporar 14 restaurante

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat o serie de acţiuni de control la operatorii economici care activează în domeniul alimentaţiei publice, hotelier, precum şi magazine din cea mai cunoscută zonă a Capitalei – Centrul Vechi.

40 de locaţii din Centrul Vechi au fost verificate de ANPC

„În ultima zi a lunii martie, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat o serie de acţiuni de control la operatorii economici care activează în domeniul alimentaţiei publice, hotelier, precum şi magazine din cea mai cunoscută zonă a Capitalei – Centrul Vechi. Astfel, 40 de locaţii au fost verificate de comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov”, anunţă, sâmbătă, ANPC.

Potrivit documentului, până la ora transmiterii acestei ştiri, comisarii au aplicat 18 amenzi contravenţionale, în cuantum de 177.000 lei, 6 avertismente şi au dispus opritea definitivă de comercializare a unor produse neconforme, în valoare totala de circa 19.000 lei.

De asemenea, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficienţelor, pentru 14 operatori economici.

Locaţiile închise temporar de la funcționare

-SC Sufro Company SRL (Nikos Greek Taverna)

-SC All Trading Corporation SRL ( Bucharest Garden)

-Tephra Resto SRL

-Covaci Cult SRL (Bazaar)

-Aubergine Internaţional SRL (Aubergine)

-Unique Bistro SRL (Trattoria Sardegna)

-Aylin Medua Srl (Restaurant Saray)

-Seg Horeca SRL (The Mansion Boutique Hotel)

-Extern Business Consult SRL (Hostel Antique)

-Emira L.K.S & CO SRL (Bistro Les Bourgeois)

-Orient Aromas SRL (Amy Shop)

-Arkay Capital SRL (Old Habits Pub)

-Expert Data PVD SRL (Tag Aperitivo)

-Uncle John Food SRL

S-au găsit gândaci, muște, mucegai şi bucătării insalubre

ANPC a precizat că, între abaterile constatate au fost: folosirea unor spaţii de depozitare improprii, cu pereţi cu infiltratii şi mucegai; existenţa insectelor (muşte, gândaci) în blocul alimentar; utilizarea unor ustensile de bucătărie depreciate şi a bureţilor de sârmă, pentru vase; prefierberea pastelor înaintea folosirii şi depozitarea lor în agregate frigorifice; exstenţa pavimentului neigienizat, a pereţiilor neigenizati cu plăci de faianţa sparte/fisurate, a tavanului cu vopsea exfoliată.

În urma controlului s-a mai constatat: utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu acumulări de gheaţă, cu vopsea exfoliată, zone extinse de rugină, chedere depreciate, rupte; folosirea unor echipamente de gătire neigienizate, cu depuneri de grăsime arsă; utilizarea unor recipiente de gătire cu zone de arsură şi uzate; nerespectarea condiţiilor de temperatură indicate de producător; depozitarea produselor direct pe paviment; comercializarea unor parfumuri care conţineau substanţe interzise în lista de ingrediente, respectiv Butylphenyl methylpropional, dar şi alte nereguli.

„Până la această oră, au remediat, cu celeritate, deficienţele sancţionate locaţiile: Les Bourgeois şi Aubergine Internaţional SRL (Aubergine), fapt constatat de echipele de comisari la recontrol”, a transmis ANPC, potrivit Agerpres.