Social Însoțitorii de bord, pe lângă salarii, au o mulțime de avantaje. Veniturile, în funcție de companie







Însoțitorii de bord beneficiază de diverse avantaje pe lângă salariile pe care le câștigă. Veniturile variază în funcție de compania aeriană. De asemenea, este esențial de menționat că toate companiile aeriene impun o serie de cerințe.

Însoțitorii de bord, salarii și avantaje

Pentru a deveni însoțitor de zbor, este necesar să îndeplinești câteva cerințe:

participă la un curs de formare pentru însoțitori de zbor/stewardese, este recomandat să verifici programul acestuia în prealabil;

trebuie să ai cel puțin 18 ani; înălțimea minimă acceptată este de 1.57 metri;

să ai cunoștințe avansate de limba engleză;

tatuajele vizibile nu sunt permise.

Aviation Academy recomandă celor care doresc să devină însoțitori de bord să optezi pentru Școala Superioară de Aviație Civilă.

Salariul unei stewardese de la Wizz Air

La Wizz Air, salariul variază este 1000 de euro, dar poate crește până la 1.500 de euro, incluzând diurna și comisionul din vânzările realizate la bord.

Printre beneficiile suplimentare se numără posibilitățile de avansare în carieră, trainingurile gratuite și biletele cu discount pentru angajați și familiile acestora.

Sursa foto: Facebook

Salariul stewardeselor de la Ryanair

La Ryanair, salariul variază semnificativ în funcție de baza de lucru, putând ajunge între 1200 și 1500 de euro pe lună. În plus, în primul an, vei primi un bonus de 1200 de euro, distribuit pe parcursul a patru luni. După un an, în funcție de performanțele tale, ai șansa de a obține un alt bonus de 1800 de euro. Alte beneficii pentru însoțitorii de zbor de la Ryanair:

Training gratuit,

Diurnă zilnică pe durata trainingului,

Primă de angajare de 750 euro,

Contract pe o perioadă de 2 ani, cu opțiunea de prelungire,

Bilete de avion la preț redus.

Sursa foto: Facebook

Cât primesc însoțitorii de bord de la Tarom

Salariul de bază pentru un însoțitor de zbor la Tarom este de aproximativ 300 de euro, iar fiecare oră de zbor este remunerată cu 2,3 euro. În plus, se oferă sporuri pentru munca de zi, de noapte și pentru riscuri, iar diurnele pentru zborurile internaționale sunt de 56 de euro, în timp ce pentru cele interne sunt de 8 euro.

Astfel, salariul total poate ajunge până la 800 de euro pe lună, plus sporuri, însă este important de menționat că trainingul nu este acoperit de companie.

Sursa foto: Facebook

Însoțitorii de bord de la Emirates

Însoțitorii de bord de la Emirates primesc între 2000 și 2500 de dolari pe lună. Acesta este compus din salariul de bază, remunerația pentru orele de zbor și diurnele aferente pentru layover-uri între destinații. Diurna variază în funcție de țara în care se efectuează zborul, iar compania asigură cazarea în hoteluri de patru și cinci stele.

Transportul către aeroport și înapoi, precum și către academie, este de asemenea gratuit. Perioada de instruire durează șase săptămâni, iar contractul este semnat pe o durată de trei ani. În acest interval, angajații beneficiază de uniformă și servicii de curățare gratuite, 30 de zile de concediu anual (conform calendarului zilelor libere), un bilet de avion gratuit spre casă și asigurare medicală și de viață, informează aviationacademy.ro.