Înseamnă victoria lui Donald Trump sfârșitul progresismului?

Ceea ce s-a întâmplat în contextual alegerilor pentru Casa Albă a reprezentat nu numai o schimbare spectaculoasă a ordinii politice din Statele Unite ale Americii ci cu mult mai mult – un adevărat seism provocat în străfundurile societății americane. Altfel spus nu a fost în niciun fel vorba despre tradiționala confruntare dintre republicani și democrați, nu a fost vorba despre competiția dintre două tipuri de discurs politic – ci a fost cu mult mai mult, aș spune o răsturnare provocată de o sumedenie de nemulțumiri profunde din societatea americană care țineau mai degrabă de comportamentul cotidian al celor mai mulți formatori de opinie și de discursul extins al decidenților politici democrați.

Prea mult progresism în atitudinea și narativele publice, prea multe idei complet neconforme cu valorile și atitudinile sicității tradiționalist - conservatoare americane. Aceste preocupări expuse gălăgios în ultimele decenii au provocat șocul și nemulțumirea foarte multor cetățeni americani, cei mai mulţi dintre ei trăitori în mici comunități unde viața și apucăturile cotidiene sunt fundamental diferite de ceea ce se întâmplă în marile metropole. Altfel spus excesele progresismului au provocat indignarea unei mari părţi a societății americane care s-a manifestat aproape contondent cu ocazia alegerilor.

Eu am trăit vreme de aproape cinci ani la Bruxelles manifestările progresismului excesiv. Am văzut statui vandalizate pentru că personajele acolo reprezentate erau acuzate de comportament neconform, chiar dacă lucrurile stăteau așa numai la o lectură superficială a istoriei. Am văzut apoi solicitări ciudate susținute fără discernământ, chiar și față de diverse opere literare celebre sau de ce nu față de alte manifestări artistice consacrate, unele dintre ele foarte vechi. Ba chiar mult mai rău decât atât, nu a fost săptămână de vot în Parlamentul European în care aceste excese să nu apară pe ordinea de zi.

Toleranța este necesară în orice societate democratică. Acceptarea punctului de vedere al celuilalt oricât de puțin ți-ar conveni este obligatorie, căci fără aceasta democrația nu ar mai exista. Atunci când societatea este suprasaturată ea cu siguranță reacționează, iar reacția americanilor a însemnat votul pro Trump.