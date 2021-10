Înregistrări tulburătoare cu medicul din Capitală, acuzat că face experimente pe copii. Seria dezvăluirilor continuă. Procurorii au intrat pe fir

Relatările greu de digerat și, în primă fază, chiar greu de crezut, ale părinților care acuză un celebru medic că a făcut experimente pe copilul lor născut prematur, sunt întărite de probele pe care ni le-au pus la dispoziție.

Așa cum EVZ a publicat AICI, e vorba despre un tată, de profesie avocat, care a decis să demaște problemele dintr-un mare spital de copii din Capitală, după ce propriul său băiețel a fost tratat „experimental” și i-au fost provocate 7 fracturi de oase, unele cu deplasare.

Chinuri inimaginabile pentru bebelușul născut deja cu suferințe, motivate cu zicala „scopul scuză mijloacele”. Medicul le-a explicat părinților că a vrut să-i ajute, că a vrut să ofere „viață cu orice preț”, „din milă” pentru că acest copil e dintr-o sarcină gemelară, iar frățiorul său a murit imediat după naștere.

Explicațiile doctorului au fost înregistrate de părinte. Tatăl susține că a recurs la această metodă deoarece a încercat să obțină probe și documente oficiale despre o serie de evenimente tulburătoare, însă directorul unității medicale i-a spus că imaginile captate de camerele video din Terapie-Intensivă sunt stocate maximum 3 zile.

În plus, susține părintele, filmările de pe telefonul mobil al doctorului de copii, cu actul medical experimental în care „i-a lipit de mânuțe tuburi de metal” nu-i pot fi arătate sau oferite deoarece conducerea pretinde că ar fi filmări personale ale medicului.

Evz.ro vă prezintă astăzi transcriptul înregistrării discuției dintre părinții prematurului și medicul acuzat că s-a transformat în doctor Mengele. Iar în zilele viitoare vom dezvălui numele tuturor persoanelor implicate, inclusiv al medicului, dar și explicațiile acestuia.

De asemenea, vom prezenta și demersurile Consiliului Medicilor vizavi de acest caz, anchetat în prezent și de procurori.

Discuție între părinții prematurului și o doamnă doctor, colegă cu medicul acuzat

Dr. B.M. : Îmi pare tare rău că aveți discuțiile astea și că am ajuns la…

Părinte : Da, și mie îmi pare rău, doamna doctor, cu dvs nu am avut niciodată nicio problemă, dar în momentul în care domnul doctor își permite să îi spună că nu este o mamă bună, iar faptul că ceea ce spun eu nu este suferința unui părinte, că el a văzut suferință și știe ce și cum e suferința, și la mine nu e suferință, mă scuzați dar … adică astea nu sunt discuții nici etice, nici deontologice, nici profesioniste, din partea unui medic care se pretinde a fi „îngerul copiilor”.

Dr. B. M. : Da, cred că a vrut să zică cumva altfel…pentru că…

Părinte : Asta a spus, doamna doctor, și dvs ați fost aici.

Dr. B. M. : Știu, că eram aici… A vrut să zică ceva de genul, dacă ați fi stat 24/24, dar nu a vrut să fie o acuzație…

Discuție între tatăl copilului și medic, despre faptul că i-a fost prezentată în mod fals starea de sănătate a prematurului

Părinte : Acum ne spuneți că de la început copilul este într-un trend negativ… este pentru prima dată în 8 luni de zile în care ne spuneți acest lucru… Vă aduc aminte că și lui Sebastian, da?, avocatul de la XXXXXXXX, în momentul în care ați vorbit, ați venit la mine și mi-ați spus „I-am spus prietenului dvs: „Copilul ăsta merge acasă, că e bine”.

Dr. C.C. : M-am înșelat.

Părinte : Aa, v-ați înșelat? De fiecare dată ne-ați spus că acest copil este bine.

Dr. C.C. : M-am înșelat

[…]

Părinte : Dvs vorbiți acum cu un părinte căruia îi dați pe dos tot ce i-ați spus până acum.

Dr. C. C. : Da, se schimbă lucrurile.

Medicul le reproșează părinților că nu suferă destul

Părinte : Dvs nu vi se pare că dvs vă bateți joc de niște părinți în suferință și că.. ??

Dr. C.C. : SUFERINȚA ARATĂ ALTFEL PENTRU MINE.

Părinte : Cum vă permiteți dvs să îmi spuneți mie că nu arăt ca un părinte… cum vă permiteți dvs să îmi spuneți mie că eu nu sufăr pentru copilul meu?

Dr. C.C. : ÎMI PERMIT.. ÎMI PERMIT PENTRU CĂ MUNCESC DE 20 DE ANI ÎN DOMENIUL ĂSTA.ÎMI PERMIT FOARTE MULT.

Părinte : Asta este atitudine etică a unui doctor?

Dr. C.C. : Copilul… DA, NU SUNT ETIC.

Părinte : Nu sunteți etic?

Dr. C.C. : NU SUNT ETIC. Cum vă permiteți dvs să vorbiți de etica noastră? În scurt timp copilul va deceda pentru că evoluția este negativă, nu știm ce să îi mai facem. Se va întâmpla astăzi, sau mâine, sau peste o săptămână, sau peste o lună. Zona emfizematoasă a evoluat. Nu știm ce să îi mai facem. Ca să știți lucrul ăsta.

Părinte : Am, înțeles. V-am spus că aveți obligația legală să căutați…

Dr. C.C. : Nu știu mai mult ce să fac… ăsta este nivelul meu…

Părinte : Să căutați, unde să îl mutăm.

Dr. C.C. : Nu am o astfel de obligație legală.

Părinte : Ba da, în momentul în care unitatea medicală nu este capabilă să ducă la bun sfârșit misiunea medicală trebuie să caute în altă parte.

Dr. C.C. : Eu am obligația legală? Vă dăm tot suportul să îl transportăm oriunde vreți dvs în lume asta.

Medicul de copii declară că îi e rușine cu acest caz

Părinte : Nu, dvs trebuie să căutați dacă sunteți depășit… De fiecare dată după ce a survenit un eveniment care i-a înrăutățit starea, atunci ne-ați spus…

Dr. C.C. : Îmi este rușine să îi scriu unui coleg în occident… îmi este rușine să îi scriu unui coleg să trimit un astfel de caz… NICIODATĂ NU VOI TRIMITE UN ASTFEL DE CAZ ÎN OCCIDENT.

Părinte – De ce?

Dr. C.C. – Pentru că este un caz cu genetică serioasă.

Părinte: Da cu ce vă este rușine? Vă este rușine să trimiteți un astfel de caz? Deci dvs sunteți depășit de situație… Cu ce vă este rușine? Copilul nostru este rușinos sau cum?(plângând) Cu ce vă este rușine? Cu ce ați făcut dvs sau vă este rușine cu copilul în sine?

„În niciun centru din lume nu se ține în viață un astfel de copil!”

Dr. C.C. : ÎMI ESTE RUȘINE CĂ POT SĂ CER CA CINEVA SĂ TRATEZE UN ASTFEL DE COPIL. Dvs ați abuzat de faptul că am depus toate eforturile ca să ținem în viață un astfel de copil. În niciun centru din lume nu se ține în viață un astfel de copil! Ca să știți și dvs..

Cu toate problemele pe care mi le enumerați dvs aicea…

[…] În niciun loc din țara asta nu cred că vi-l ținea în viață cineva.Nimeni nu vi-l ținea în viață până acum.

(NOTA REDACȚIEI! Considerăm important de menționat faptul că orice om, fie el adult sau copil, are dreptul legal la tratament medical, iar medicii nu pot, legal sau moral, să decidă cine trăiește și cine nu.)

Părinte : Cu toate problemele?

Dr. C.C. : CU OPIOIDELE FĂCUTE DE (ASISTENTUL MEDICAL) SAU CU NU MAI ȘTIU CE, CĂ NU ERA MEDICAȚIA DE VITAMINA D3.

(N.R. Părinții susțin că un asistent medical i-a administrat tratamente cu opioide prematurlui, fără ca aceste medicamente să fie recomandate de medic în fișa medicală)

Nu a schimbat luni de zile cateterul copilului care, într-un final, a dus la formarea unui tromb important

Părinte : Am înțeles, și cu cateterul neschimbat la timp?

Dr. C.C. : EU DECID când schimb cateterul, nu dvs.

Părinte : Am înțeles, dl. dr. M. a spus, a recomandat și ulterior s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Dr. C.C. : Noi am discutat altceva.

Părinte : Da? Pot să știu și eu ce ați discutat?

Dr. C.C. : Am discutat ce… ÎL SCHIMB CÂND VREAU EU. CÂND CONSIDER EU.

Părinte : Deci a fost decizia dvs medicală să nu schimbați.

Dr. C.C. : Nu e important să schimb când vreți dvs.

Părinte : Nu, nu am vrut noi. Noi nici măcar nu am știut. Dl. dr. M. a spus și dvs ați spus „nu în schimb că mai are”… un cateter la 3 luni de zile..

Prematurul s-a infectat cu o nozocomială, dar medicul neagă că ar exista Pioceanic pe secția sa

Dr. C.C. : Da.. nu cred că este infecție de spital. Greșiți. În niciun caz.

Părinte : Nu este infecție de spital?

Dr. C.C. : În niciun caz.

Părinte : Bacilul Piocianic nu este infecție de spital?

Dr. C.C. : Nu există așa ceva.

Părinte : Asta este premieră mondială..

Dr. C.C. : Copilul ăsta a avut infecție și noi…

Părinte: Și de ce nu l-ați văzut de când l-am adus aici?

Dr. C.C. : Nu ne-am prins.

Explicații pentru numeroasele fracturi osoase ale prematurului

Părinte : În momentul în care s-a întâmplat un eveniment cu copilul meu, da? Pe care eu vi l-am adus la cunoștință, cum că copilul meu avea mâna fracturată, v-am spus și dvs ați venit atunci.

Dr. C.C. : Domnule, copilul dvs nu o să moară de la o mână fracturată, nu o să moară nici de la cap, o să moară datorită afecțiunii pulmonare.

Părinte : Dar eu vă întreb, un pacient are dreptul la sănătate, la demnitate, are dreptul să nu sufere?

Dr. C.C. : Asta este tot ce am arătat la acest copil.

Părinte : Poftiți? Are dreptul să nu sufere un copil? Un pacient, cum a fost tratat copilul meu și prin traumele prin care a trecut, cu cel puțin 7-8-10 fracturi, câte are, domnule doctor, sunt niște suferințe cauzate.

Dr. C.C. : Se cheamă „boală”.

Părinte : Ce boală este?

Dr. C.C. : DUCEȚI-VĂ ȘI ÎNTREBAȚI-I PE ALȚII MAI DEȘTEPȚI. NOI ȘTIM CE BOALĂ ESTE…

Părinte : Deci refuzați să îmi spuneți ce boală are copilul meu.

Părinții reclamă diagnosticarea copilului

Dr. C.C. : Noi credem că este o boală genetică.

Părinte : Ce boală genetică? Am înțeles, credeți că este o boală genetică. Spuneți-mi și mie, vă rog, diagnosticul copilului meu. În al n-șpelea ceas, după 8 luni și jumătate, vreau să știu și eu ce diagnostic are copilul meu.

Dr. C.C. : Sunt mai multe, se cheamă osteopenie, se cheamă rezultatul acestor… să spunem așa…presiuni incredibile. Acest copil murea de multe ori oriunde în lumea asta. Dar pentru că noi am încercat să fim oameni și suntem oameni cu toți pacienții noștri, am zis „viață cu orice preț”. Și „viață cu orice preț” uneori are „collateral damage”. Dacă înțelegeți ce înseamnă lucrul ăsta. N-ați înțeles niciodată lucrul ăsta. Asta înseamnă viață cu orice preț.

Părinte : Ce înseamnă viață cu orice preț? Explicați-mi, vă rog.

Dr. C.C. : Viață cu orice preț înseamnă osteopenie gravă, înseamnă… cum ați spus dvs, lungă suferință

Părinte : Deci de la o problemă pulmonară, displazia bronhopulmonară cu care copilul meu a fost internat aici și nicio altă afecțiune…

Dr. C.C. : Înseamnă tromboze grave, o să și publicăm 30 de cazuri cu…

Părinte : Am ajuns la tromboză gravă cu jugulara blocată!

Dr. C.C. : Da, da… tromboza e cauzată de altceva, nu din cauza plămânilor. Avem un fundament genetic și pentru asta.

Părinte : Nu, nu, nu, am înțeles. Probabil 90% din populația caucaziană are gena aceea care oricum este o genă care contribuie, dar nu e determinantă, lucru pe care ni l-ați spus și dvs.

Dr. C.C. : Dacă știți mai bine, atuncea le știți mai bine ca mine

Părinte : Păi da nu puteți să dați vina pe genetică, pe o genă, că copilul meu a făcut tromboză. Iar în momentul în care dvs trebuia să știți lucrurile astea, să îi faceți analizele de la internare, dvs nu le-ați făcut.

Dr. C.C. : Îmi pare rău, ați venit de la un spital universitar.

Părinte : Din ce spital universitar am venit?

Dr. C.C. : E un spital universitar, mare, privat, cum adică?

Părinte : Cum adică? Adică dvs nu ați făcut analizele la internare?

Dr. C.C. : Am făcut foarte multe analize la internare.

Părinte : Celălalt copil, frățiorul lui a murit, dvs i-ați pus diagnosticul la deces, ați scris acolo niște lucruri și dvs nu ați căutat să vedeți dacă e vreo problemă, de niciun fel, inclusiv pe ceea ce înseamnă factor pro coagulant.

Dr. C.C. : Atâta am văzut la momentul respectiv. Atâta am văzut la momentul respectiv. Vă rog frumos, nu ne mai acuzați pe noi.

Părinte : Când ați detubat copilul erați foarte încântat, cu toată lumea cu care ați vorbit

Dr. C.C. : Da, am voie să fiu optimist în viață.

Aceste discuții reprezintă fidel transcriptul înregistrărilor din dosarul aflat acum la Parchet și la Colegiul Medicilor.

EVZ.ro va reveni cu alte probe tulburătoare, numele medicului implicat și punctul lui de vedere, precum și reacția autorităților. Va urma, mâine, finalul acuzațiilor aduse de părinți, cu un dialog despre eutanasie.