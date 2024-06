Economie Inovație și tehnologie. Compania care a venit cu soluții pentru gestionarea problemei deșeurilor alimentare







Succesul în afaceri poate însemna un lucru diferit pentru fiecare dintre noi. În opinia mea, o așa-zisă rețetă a succesului are la bază puterea de a rămâne relevant pe piață. Un business trebuie să fie în pas cu dezvoltarea tehnologiei și cu schimbările care au loc la nivelul societății. Eutron este o companie care livrează excelență de peste 30 de ani pe piața românească prin soluții inovative oferite clienților.

Primul automat de recirculare al ambalajelor de sticlă, prima imprimantă de carduri, primul composter de deșeuri alimentare, primul automat de schimb valutar... acestea sunt câteva dintre inovațiile cu care Eutron a venit în premieră pe piața din România. În lumea de business, indiferent de domeniul de activitate, întotdeauna trebuie să ai în vedere rentabilitatea activității, optimizarea proceselor. Astfel, ai nevoie de acel ajutor din exterior, care îți poate oferi soluțiile necesare pentru a-ți rezolva anumite probleme sau dificultăți. Astăzi, vreau să va prezint o afacere care vine cu un bagaj de istorie și excelență: Eutron, conform Infofinanciar .

Societăți mixte și planuri mari

În viața treci prin multe încercări și dificultăți până să ajungi să te bucuri de adevărata ta poveste. Dan Țone, CEO-ul și fondatorul Eutron, și-a finalizat studiile la un liceu industrial. Ulterior, în 1982, a absolvit Facultatea de Electrotehnică, parte a Institutului Politehnic București. Acesta și-a început drumul în carieră la FEPER, fabrica de echipamente periferice. Loc în care a trecut prin toate pozițiile, de la proiectare, la producție și management. La momentul Revoluției din 1989, acesta ocupa funcția de director adjunct al acestei societăți, fiind responsabil cu partea de producție și proiectare. Dan Țone avea planuri mari. Dorea să se folosească de resursele avute pentru a crea societăți mixte.

„Aveam o bază, o resursă umană bine calificată. Dar sigur, neavând acces la o tehnologie era dificil să intrăm în competiție cu produse fabricate în exterior. Ne-am dorit să facem niște societăți mixte, în care noi să venim cu resursa umană, cu spațiul, cu tehnologia existentă în fabrică, iar partenerul străin se vină cu tehnologia la zi și să producem în România produse de actualitate și necesitate. Din păcate, nu eram în aceeași direcție cu directorul general. Atunci, am decis să părăsesc societatea” a explicat Dan Țone.

Apariția pe piață a Eutron

Uneori, lucrurile se întâmplă cu un motiv, iar viața are alte planuri pentru tine. După ce a părăsit FEPER, Dan Țone a avut parte de o nouă oportunitatea din partea unui partener din Italia. „Unul din partenerii cu care, la momentul în care eram director adjunct în FEPER, pornisem discuții pentru realizarea societății mixte, m-a sunat și m-a întrebat dacă nu vreau să preiau eu această societate. Ajunsese, într-un final, la o înțelegere cu managementul și am zis da. Așa a apărut prima societate publică de case de marcat electronice din România” a povestit acesta.

La nivelul conducerii acestei prime societăți existau diferite neînțelegeri. Astfel, alături de partenerul italian, Dan Țone a simțit nevoia de a avea un back-up. Astfel, în iunie 1993, a apărut Eutron Invest România. Ulterior, lucrurile s-au desfășurat firesc. La început, noul business și-a axat activitatea pe industria bancară și de retail.

„Eutron a devenit o societate în care am investit să dezvoltăm soluții, la momentul respectiv, pentru industria bancară și pentru industria de retail. Considerându-le atunci ca fiind două segmente de piață cu siguranță, cu stabilitate ridicată. Treceam prin perioade cu inflație de 140-160 %. Ce vindeam astăzi, mâine nu mai avea aceeași valoare. Schimbul valutar era un mare challenge” a spus fondatorul Eutron.

O perioadă de timp, antreprenorul a administrat împreună cu partenerul italian cele două societăți. Dar, din anul 2000, Dan Țone a rămas singur la conducerea Eutron.

Siguranță în business

De-a lungul anilor, Eutron a fost permanent preocupat să dezvolte soluții pentru anumite industrii, în așa fel încât clienții săi să-și rentabilizeze activitatea, să-și optimizeze procesele și să-și rezolve problemele de business. Anul 2009 a dus la o extindere a domeniilor de desfășurare a activității, având în vedere anumite obstacole întâmpinate.

„Anul 2009 nu a fost cel mai simplu din istoria Eutron. Compania avea cam 63 % din cifra de afaceri din contractele cu băncile comerciale. În criză financiară, băncile au stopat complet dezvoltarea și anul următor am mai rămas cu 21-22 % cifră de afaceri. În acel moment, am venit cu bani de acasă pentru a ține societatea. Atunci am decis că industria bancară, totuși, nu este un client safe. Ne-am îndreptat focusul primordial către zona de retail, în special food. Apoi, am început să ne deschidem și către zona de sănătate, care în final s-a și dovedit, la următorul eveniment major în istoria omenirii și anume pandemia, o decizie bună” a explicat CEO-ul companiei.

Premieră pe piața din România

Compania are o istoria bogată și o importanță aparte pe piața din România. Eutron a venit cu anumite soluții în premieră la nivelul țării noastre. Exemplele sunt extrem de numeroase, dar pot aminti de primul automat de schimb valutar sau de prima imprimantă de carduri instalată în România pentru Camera Deputaților. De asemenea, afacerea a adus pe piață în 2001 primul automat de recirculare a ambalajelor din sticlă. Vorbim de o perioadă în care marea masă de ambalaje era din sticlă, nu plastic.

„În momentul acesta, eu consider că producția agricolă, retail, food, sănătatea și energia sunt verticalele cu cea mai ridicată siguranță de business. În fiecare an, am dezvoltat noi soluții împreună cu partenerii de afară și întotdeauna ne-a plăcut să fim primii în ceea ce aducem și prezentăm pe piața românească” a spus antreprenorul.

Lista de soluții în premieră poate continua, dar cred că este relevant de observat realitatea din prezent, care surprinde cele mai importante sisteme implementate de companie pentru marii jucători din diverse industrii.

Soluții pentru gestionarea deșeurilor alimentare

Gestionarea deșeurilor alimentare este o problemă destul de mare la nivelul industriei HoReCa. Astfel, Eutron a venit cu soluții pentru clienții din acest sector. „Toate deșeurile alimentare care provin din bucătărie, în principal de la producție, și din ce rămâne în farfurie, se aruncă în acest compostor și în 24 de ore acestea dispar. Transformându-se în compost, deșeurile alimentare pot fi utilizate ca fertilizator organic, extrem de util în agricultură pentru orice fermier” a explicat CEO-ul afacerii.

O altă soluție importantă pentru zona de retail face referire la optimizarea proceselor de numerar. Un exemplu în acest sens este instalarea automatelor de colectare a monedelor. „E un automat la care clienții vin cu monedele strânse. Le aruncă în automat, acesta le verifică, le recunoaște valoarea, și emite un bon care se folosește în magazinul respectiv sau în rețea” a explicat Dan Țone.

Calitatea condițiilor de muncă oferite este un aspect important pentru fiecare angajator. În acest sens, Eutron vine cu sisteme de colectare a luminii soarelui și transferul acesteia în interior. Soluție care poate fi aplicată atât la nivelul birourilor, cât și în școli sau grădinițe.

„Viața noastră se întâmplă 90 % la interior. De aici, lipsa accesului luminii naturale către creierul nostru prin ochi ne afectează calitatea și cantitatea neuronilor. Copiii, de exemplu, având creierul în dezvoltare până la 12 ani, dacă nu au acces îndelungat la lumina naturală, creșterea nu se întâmplă natural. Sunt locuri de muncă care spun că oferă o calitate deosebită a condițiilor de muncă, dar țin salariații cu neonul aprins toată ziua și se miră că au început să aibă stări de depresie sau anxietate” a spus Dan Țone.

Nevoia de securitate

Mai multe industrii au nevoie de sisteme de securitate. Eutron vine cu lucruri deosebite, prin care se folosește de inteligența artificială în scopul de a rezolva anumite probleme de business.

„Preocuparea majoră în zona de retail este creșterea securității în magazine. Observați trendul acesta care se derulează deja de câțiva ani buni în România, mai agresiv decât oriunde în Europa, de trecere la sistemele acestea de self-checkout scanning. Numai că, în aceste zone de self-checkout, se întâmplă cele mai mari furturi din Europa. O statistică din 2022 spunea că un articol a lipsit pe 60 % din numărul de bonuri emise în aceste zone. Astfel, avem diverse soluții de analiză cu inteligență artificială a imaginii, a mișcărilor consumatorilor și așa mai departe. Tot ce vedeți la nivel de sisteme de scanare a codurilor de bare de pe bonuri sunt în proporție de 85 % instalate de noi în toată România” a explicat antreprenorul.

Cifră de afaceri în 2023

În anul precedent, compania a atins o cifră de afaceri de 44 de milioane de lei. Reușind să obțină un profit de aproximativ 6%. Dar, planurile pentru 2024 sunt și mai ambițioase.

„Anul acesta ne dorim să ne apropiem de 50 de milioane de lei. Estimările, cel puțin după primele 4 luni de zile, ne arată că există această posibilitate de a face un salt important. Ne confruntăm, precum majoritatea companiilor private, de problema resursei umane. Dar sperăm să nu ajungem în situația de a apela la resursă umană de prin alte țări și ne încăpățânăm să găsim oameni în România. Încercăm să creștem odată cu clienții noștri. Avem o rețea națională în 25 de orașe. Din estimările noastre, probabil în următoarele trei-patru luni de zile, vom ajunge la 30 de orașe din cele 41 de județe, inclusiv Bucureștiul” a spus Dan Țone, fondator și CEO Eutron.

Anul trecut, compania a avut peste 1.100 de clienți activi. „Ne încurajăm clienții să ne spună ce probleme au sau, câteodată, chiar noi le identificăm prin vizite la ei. Când te duci într-un magazin, observi că e ceva care nu funcționează. Le dăm un mesaj, aveți o problema, se pierde timp, se pierd bani. Vă propunem o soluție cu care să eliminați această strangulare în proces și în 9 din 10 cazuri, reacțiile au fost imediate” a spus CEO-ul Eutron.

Eutron este un business cu o istorie îndelungată. Compania aduce în prim plan soluții și sisteme inovative. Care au rolul de a rezolva problemele și nevoile afacerilor de pe piața românească.