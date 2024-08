International Inovație în domeniul tehnologiei. Un nou sistem va putea capta CO2 și îl va stoca în ocean







Transportul maritim internațional transportă 80% din comerțul mondial. De asemenea, este responsabil pentru aproximativ 3% din emisiile de carbon (CO2) la nivel mondial. Dar în prezent, este pe cale să își îndeplinească obiectivele climatice. În urmă cu un an, Organizația Maritimă Internațională care reglementează transportul maritim a înăsprit obiectivele privind emisiile pentru industria transportului maritim. Acestea au fost aliniate cu cele ale altor industrii care urmăresc să atingă emisii nete zero până în 2050. Însă combustibilii cu emisii reduse, precum metanolul, hidrogenul și amoniacul, nu devin disponibili suficient de repede.

Acum, Jess Adkins, un oceanograf chimist de la California Institute of Technology (Caltech), crede că poate da o mână de ajutor. Acesta vrea să echipeze navele de marfă cu reactoare capabile să transforme dioxidul de carbon (CO2) emis de arderea combustibilului în săruri oceanice. În opinia sa, acest sistem va păstra carbonul închis timp de 100.000 de ani. Procesul este similar cu ceea ce se întâmplă deja în mod natural în oceane. „Aceasta este o reacție pe care planeta o desfășoară de miliarde de ani", a declarat Adkins, care a fondat Calcarea. Acesta este un start-up care proiectează și testează reactoarele. „Dacă am putea să accelerăm procesul, am avea șansa de a găsi o modalitate sigură și permanentă de stocare a CO2" a spus expertul.

Tehnologie care captează CO2

Apa de mare absoarbe în mod natural aproximativ o treime din CO2 emis în atmosferă. Astfel, apa devine mai acidă și determină dizolvarea carbonatului de calciu, care este abundent în ocean. „Carbonatul de calciu este cel din care sunt făcute scheletele coralilor, scoicile și toate lucrurile care alcătuiesc majoritatea sedimentelor de pe fundul oceanului", a declarat Adkins. Carbonatul de calciu dizolvat reacționează apoi cu CO2 din apă pentru a forma săruri de bicarbonat, blocând CO2. „Există deja 38.000 de gigatone (38 de trilioane de tone) de bicarbonat în ocean în acest moment", a adăugat Adkins.

Calcarea dorește să imite acest proces natural prin canalizarea gazelor de eșapament ale navei către un reactor din corpul navei. Acolo, gazele sunt amestecate energic cu apă de mare și calcar. Cel din urmă este un tip de rocă alcătuită în principal din carbonat de calciu și un ingredient folosit în beton. CO2 din gazele de eșapament reacționează cu amestecul, creând apă sărată care reține carbonul sub formă de săruri de bicarbonat. Adkins spune că, cu un reactor la scară reală, își propune să capteze și să stocheze aproximativ jumătate din emisiile de CO2 ale unei nave.

În lumea naturală, reacția durează peste 10.000 de ani, potrivit lui Adkins. Dar în reactoarele Calcarea durează aproximativ un minut, a spus el. Acest lucru se realizează prin aducerea CO2 și a calcarului în contact intim unul cu celălalt. Apa sărată creată este pur și simplu eliberată în ocean. Unde nu reprezintă o amenințare pentru viața marină sau pentru echilibrul chimic al apei de mare, potrivit lui Adkins. Acesta a adăugat că societatea analizează, de asemenea, posibilitatea de a adăuga un pre-filtru la sistem. Scopul este de a scăpa de alți poluanți din gazele de eșapament care s-ar putea amesteca în apă.

Finanțare de milioane de dolari

După doi ani de lucru la proiect, în ianuarie 2023, el a lansat proiectul și i s-au alăturat trei co-fondatori. Aceștia au obținut o finanțare de 3,5 milioane de dolari și s-au concentrat pe industria transportului maritim. „Partea frumoasă este că nava este o pompă de apă naturală", a spus Adkins, menționând că sistemul necesită ca apa să fie în continuă mișcare pentru ca reacția dintre diferitele elemente să aibă loc, lucru care este asigurat în mod natural de mișcarea unei nave.

Până în prezent, Calcarea a construit două prototipuri de reactoare, unul în parcarea USC și unul în portul Los Angeles. La sfârșitul lunii mai, compania a anunțat un parteneriat cu divizia de cercetare și dezvoltare a companiei maritime internaționale Lomar. Adkins este încrezător că acest parteneriat va duce la primul prototip la scară reală al reactorului său care va fi montat pe o navă.

Reactoarele vor fi adaptate diferitelor dimensiuni ale navelor, inclusiv „celor mai mari care există", capabile să transporte 180.000 de tone metrice de marfă. „Pe unul dintre acestea, vom ocupa între 4 și 5% din tonaj și vom transporta aproximativ 4.000 de tone de calcar. Dar, de fapt, nu vom folosi toată această cantitate", a declarat Adkins.

Captarea carbonului în ocean

Înainte ca Calcarea să fie gata să instaleze primul său reactor, mai sunt de rezolvat câteva provocări tehnice. De exemplu, modul exact de montare a reactorului pe navă și logistica de încărcare a calcarului și stabilirea lanțului de aprovizionare pentru livrare. Acestea ar putea fi etape lente, avertizează Adkins.

Costul sistemului se ridică, conform estimărilor actuale, la aproximativ 100 de dolari pe tonă de CO2 captat la evacuare, sumă care include veniturile pe care nava le pierde prin crearea de spațiu pentru reactor în detrimentul încărcăturii comerciale.

Unele nave de marfă au deja la bord dispozitive similare, denumite „scrubbers”. Acestea sunt concepute să capteze și să elimine emisiile de sulf - dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu - dar nu și CO2. În iunie 2023, acestea erau instalate pe aproximativ 5% din flota comercială mondială, conform Asociației Portuare Britanice, deși studiile au constatat că apele reziduale provenite de la epuratoare pot fi „extrem de toxice pentru organismele acvatice". Reactoarele Calcarea captează, de asemenea, sulful ca parte a procesului de eliminare a CO2, conform CNN .