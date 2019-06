Inna NU VREA să fie mireasă. Motivul refuzului categoric

Inna este convinsă că nu vrea să devină mireasă. În ultimul interviu acordat de aceasta, a explicat motivul pentru care nu dorește să îmbrace vreodată rochia albă.





Inna este una dintre cele mai de succes cântărețe din România. În urmă cu un deceniu, artista născută în Mangalia a reușit să dea lovitura în industria muzicală și astfel, succesul său a trecut de granițele țării. Piesele Innei au făcut înconjurul lumii, iar artista continuă să se concentreze pe activitatea profesională.

În vârstă de 33 de ani, Inna nu are planuri de nuntă și este ferm convinsă că visul fanilor săi, de a o vedea îmbrăcată în rochie de mireasă, nu se va împlini. Artista a venit și cu argument în acest sens.

„Nu mă văd mireasă pentru că, de exemplu, ce s-a întâmplat în seara aceasta aici, pentru mine, este mai mult decât o nuntă. Practic, au fost atât de mulți oameni pe care a trebuit să îi salut, să vorbesc… Am fost un fel de mireasă îmbrăcată în portocaliu cu dungi. Mireasă nu mă văd. Îmi place să am o familie și o să îmi fac o familie, am o familie deja, eu locuiesc cu părinții mei încă, dacă vă vine să credeți, așa că nu duc lipsă de familie", a dezvăluit Inna pentru Viva.

Inna vrea să-și întemeieze o familie

Chiar dacă nu-și dorește să facă nuntă, Inna este hotărâtă să-și întemeieze o familie.

„Îmi doresc și copii, îmi doresc tot ce își dorește orice om care are un job, care pleacă dimineața și ajunge seara acasă”, a completat artista pentru sursa citată.

Curs VALUTAR BNR! Surpriza URIASA inainte de weekend. Ce se intampla cu euro

Pagina 1 din 1