Ce avere are Inna. A făcut un imperiu din muzică

Inna a reușit să reziste în industria muzicală din România și din străinătate mai bine de 15 ani. Ea a declarat că marele ei vis a fost să cânte și să facă oamenii fericiți și că se bucură că a reușit. „Ăsta a fost visul meu cel mai mare: să cânt, să fac oamenii fericiți, să călătoresc”, a spus artista.

Artista a absolvit Facultatea de Științe Politice, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar nu a profesat niciodată. Ea a spus că talentul l-a moștenit de la bunicul ei și mama sa, pentru că și aceștia cântau la diverse evenimente.

Ce avere are Inna

Logodnica lui Deliric a avut succes încă de la prima apariție TV și a reușit să strângă o avere de 23 de milioane de euro. Ea are o vilă de lux în valoare de un milion de euro, câteva mașini de sute de mii de euro și foarte multe ținute pentru scenă.

Aceasta este apreciată în Belgia, Rusia, Turcia, Olanda, Polonia, Bulgaria Serbia, Grecia și chiar Slovacia. Pentru performanțele sale, artista a primit și câteva premii importante, printre care: Romanian Music Awards, Best Dance, Best Show, Best New Artist. Inna cere aproximativ 40.000 de euro pentru un concert în SUA și între 10.000 și 15.000 de euro pentru un concert în România, potrivit B1.

Inna, peste 100.000 de like-uri la o postare

Cântăreața se bucură de un succes formidabil și pe Instagram. Ea a strâns în timp record nu mai puțin de 100.000 de like-uri, de la fani din toată lumea. Recent, aceasta s-a pozat într-un costum de baie din două piese, negru, iar internauții au complimentat-o.

„Anii trec, dar tu pare că nu te schimbi. (…) Frumoasă fotografie! (…) Ești tare frumoasă! (…) Superbă”, i-au scris fanii.

Care este secretul artistei

Mulți au întrebat-o și care este secretul siluetei ei, iar aceasta le-a oferit răspunsul. Artista a declarat că nu este perfectă și că nu ține dietă, dar că nu mai mănâncă carne de un an. Vedeta a recunoscut și că își editează anumite poze în Photoshop.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a povestit Inna.