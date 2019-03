Ideea ca elevii să aibă uniforme i-a venit ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu încă din anul 2007 când a şi iniţiat o lege în acest sens. Vineri seară, Andronescu a afirmat că incidentul de la cun colegiu din Ploieşti când o profesoară a fost înjunghiată în faţa cancelariei, nu s-ar fi putut întâmpla dacă elevii ar fi purtat un semn distinctiv care să-i deosebească de cel care a comis fapta.





„Noi avem o lege, din 2007, întâmplător eu am fost inițiatoarea acelei legi, 35/2007. Acea lege am gândit-o și am scris-o împreună și cu alți colegi din dorința de a reduce violența din școli. Sigur că sunt foarte multe măsuri acolo. Mă întorc la Ploiești, la ce s-a întâmplat la Colegiul Spiru Haret. Aveam doi paznici, fiecare elev avea card, prin fața școlii patrulau doi jandarmi, aveam profesori și elevi de serviciu. Și totuși, un intrus a intrat în școală, nu l-a observat nimeni, s-a strecurat printre elevi și a produs acel eveniment îngrozitor, de care n-aș mai vrea să aud niciodată: înjunghierea doamnei profesor, care a fost foarte aproape de limita dintre a fi și a nu fi”, a spus Ecaterina Andronescu, potrivit digi24.ro

Ministrul Educaţiei a mai spus că prin purtarea unei ţinute specifice liceului respectiv intrusul ar fi putut fi observat de profesorul de serviciu şi nu ar fi putut pătrunde în incinta şcolii

„Nu mă gândesc la o uniformă în sensul în care poate din istorie vine această apăsare, ci mă gândesc la o ținută care să reprezinte și mândria școlii. Eu, elev în școala X, trebuie să fiu și mândru că sunt elev acolo. Nu se întâmplă la noi lucrul acesta, se întâmplă în școlile din lume, care au sute de ani și poartă cu mândrie însemnele școlii unde sunt elevi”, a completat Adronescu.

Ministrul a precizat că a adus în discuție subiectul și că există o lege în acest sens, iar consiliul de administrație din fiecare școală trebuie să ia decizia.

„Se poate modifica legea să devină obligatorie, mi-aș dori să nu ajungem acolo. Mi-aș dori să fie o înțelegere”, a completat ministrul Educației.

