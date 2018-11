SENAT: Inițiativa legislativă privind PARTENERIATUL CIVIL. Ce PREVEDE noul proiect

Inițiativa legislativă privind parteneriatul civil a fost depusă miercuri de 42 de parlamentari de la PSD, PNL, USR si UDMR. Proiectul respectă reglementările internaționale, care interzice adopțiile pentru persoane de același sex și care stabilește că parteneriatul civil poate fi încheiat la notar.





„Noi am depus, astăzi, la Senat, un proiect pentru parteneriatul civil, susținut de majoritatea partidelor parlamentare. Mă refer la PNL, PSD, UDMR și USR. Este un proiect lucrat în această formulă lărgită, în baza unei propuneri venite dinspre CNCD și dinspre ONG-urile pentru drepturile omului. Am beneficiat de expertiza unor persoane din societatea civilă și din mediul academic care cunosc foarte bine tema și care au venit în spre noi cu o variantă extrem de modernă și de articulată. În privința conținutului, vă pot spune că vorbim despre o variantă minimală, extrem de simplă, de elementară privind parteneriatul civil. S-a renunțat la orice tip de prevedere care putea să fie considerată excesivă. De exemplu, s-a renunțat la varianta de uniune, care ar fi dus la starea civilă. În momentul de față vorbim despre un act care se încheie la notar. De asemenea, am evitat eventualele asocieri de drepturi și obligații cu zona căsătoriei. Pentru asta, în fața notarului, regimul bunurilor trebuie stipulat foarte atent și explicit de către parteneri. Totodată, am fost sensibili la un argument al taberei conservatoare care vorbea despre adopția de copii. Este explicit interzisă pentru cuplurile de același sex. În acest proiect de lege, parteneriatul civil se adresează atât cuplurilor de același sex, cât și cuplurilor heterosexuale care preferă un tip juridic mai detaliat sau mai lejer de uniune.”, a declarat senatorul PNL Ovidiu Raețchi, unul dintre inițiatori.

”Câștigul (noului proiect) este ceea ce ni se cere și de către jurisprudența europeană, anume, faptul că indiferent cum ne raportăm moral unii dintre noi la asta, cuplurile respective există de facto. Ele există în realitate, numai că neexistând nicio formă juridică pentru a le accepta niște drepturi, le sunt negate în zona de bănci și taxe, impozite, asigurări medicale, vizite la spital, elemente care țin de testament, de violența în cuplu. Le sunt negate niște drepturi, deși, ei sunt într-o relație de facto. Vorbim despre toată această gamă largă de drepturi care devine acceptată pentru persoanele dintr-un parteneriat civil.”, a mai spus Raețchi, transmite RFI.

