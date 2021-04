Cele 19 achitări au fost dispuse într-un dosar vizând pretinse fapte de abuz în serviciu, conflict de interese și fals, dosar instrumentat de DNA Galați și trimis în instanța în octombrie 2014, în timpul primului mandat de procuror șef al DNA al Laurei Codruța Kovesi.

Principala în dosar a fost ex-președintele Consiliului Județean Brăila Gheorghe Bunea Stancu, achitat pentru cele două fapte de abuz în serviciu și conflict de interese pentru care fusese trimis în judecată.

„Fapta nu există”, „nu există probe”

18 soluții de achitare din dosar au fost dispuse în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penală – „fapta nu există”, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penală – “fapta nu e prevăzută de legea penală” și art. 16 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penală – „nu există probe”. Cel de-al 19 inculpat trimis în judecată de DNA nu a mai apucat sentința Tribunalului Vrancea, decedând în timpul procesului.

De asemenea, trei dintre inculpații achitați au fost reținuți de DNA.

Pe de altă parte, trebuie precizat că dosarul în care DNA a luat în prima instanța 19 achitari a fost instrumentat cu „sprijinul de specialitate al SRI”. Această mențiune apare în comunicatul din august 2014 prin care DNA a anunțat reținerea lui Gheorghe Bunea Stancu. În schimb, în comunicatul din 4 octombrie 2014 prin care s-a anunțat trimiterea în instanța a dosarului colaborarea cu SRI nu a mai fost trecută, scrie luju.ro.

Totodata, instanta a dispus ridicarea masurii sechestrului asigurator, instituita de procurori, asupra mai multori bunuri care ii apartin lui Gheorghe Bunea Stancu: „imobil situat in mun. Braila, format din cladiri cu o valoare impozabila de 1.940.892,26 lei; imobil situat in mun. Braila, format din cladiri cu o valoare impozabila de 1.323.620,25 lei; teren in suprafata de 340 mp; suma de 3650 euro ridicata cu ocazia percheziției domiciliare”.

Curtea de Apel Galați va pronunța sentința definitivă în acest dosar.