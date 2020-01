Polițiștii au fost acuzați că luau mită de la șoferii pe care îi opreau în trafic. Oamenii legii au fost acuzați de luare de mită, fiind probate 127 de acte materiale, toate în perioada ianuarie – aprilie 2015. În prima fază, procurorii au trimis în judecată 22 de polițiști, dar judecătorul de la Tribunalul Brăila a dispus condamnarea a 12 dintre ei, în timp ce alți zece au fost achitați.

Procurorii de la Brăila au făcut recurs, iar Curtea de Apel Galați a dispus definitiv, să condamne 19 polițiști la pedepse cu închisoare, și să achite alți trei din lipsă de probe. Toţi poliţiştii au fost condamnaţi pentru infracţiuni de luare de mită în formă continuată, unii fiind condamnaţi şi pentru fals intelectual ori complicitate la luare de mită. Printre poliţiştii condamnaţi se află şi agentul de poliţie, Valentin Eugen Bunea, nepotul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, condamnat pentru luare de mită în formă continuată la 2 ani şi 9 luni de închisoare, pe un termen de 3 ani.

Cine sunt cei condamnați…

Direcția Generală Anticorupție a publica un comunicat de presă care conține numele celor condamnați și care vor fi concediați.

1. inculpatul Bunea Valentin-Eugen, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

2. inculpatul Urse Ionuț, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

3. inculpatul Simion Marius, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată și fals intelectual, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

4. inculpatul Meiroșu Daniel, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

5. inculpatul Grigoriu Ionuț, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

6. inculpatul Hagiu Daniel, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

7. inculpatul Ion Emanuel, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

8. inculpatul Mei-Roșu Cosmin-Valentin, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

9. inculpatul Paraleu Alin-Petrișor, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată și fals intelectual, la pedeapsa de 2 ani, 11 luni și 20 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

10. inculpatul Pascu Dragoș, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

11. inculpatul Podaru Fănel, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

12. inculpatul Oprescu Florian Valentin, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

13. inculpatul Bunea Marius, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

14. inculpatul Manea Gheorghe, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

15. inculpatul Custură Dragoș Constantin, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

16. inculpatul Bălan Cristian, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

17. inculpatul Farcaș Stănică, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

18. inculpatul Ilie Adrian, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

19. inculpatul Mocanu Ionuț-Adrian, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani;

