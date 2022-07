Care este semnificaţia culorilor steagurilor de avertizare de la malul mării. Informații utile pentru turiști

Toți cei care se află în această perioadă pe litoral trebuie să țină cont de steagurile abordate pe plajă și trebuie să cunoască semnificația acestora pentru a fi cât mai mult în siguranță.

În acest sens, Primăria Municipiului Contanța a menționat că atunci când vrem să intrăm în apă, trebuie neapărat să ținem cont de steagurile arborate în punctele de salvamar, relatează agenția de presă Mediafax.

Care este semnificația culorilor de pe steagurile de avertizare

Steagul roșu cu galben înseamnă că plaja este supravegheată de salvamari. În combinație cu alte steaguri, acestea capată semnificații diferite:

Astfel, când sub steagul roșu cu galben este arborat:

steagul roșu, înseamnă că scăldatul este interzis;

steagul galben, înseamnă că înotul nu este recomandat decât înotătorilor profesioniști;

steagul alb/negru (în carouri), înseamnă că înotul este interzis, iar în zonă e permis doar accesul ambarcațiunilor.

Când nu este niciun steag de avertizare sau este doar steagul alb (opțional) e semn că avem liber la distracție.

Pe tot parcursul sezonului estival, peste 100 de salvamari și personal de prim ajutor lucrează la capacitate maximă și veghează plajele din Constanța și Mamaia între orele 8:30 – 19:30 pentru ca turiștii să fie în siguranță.

A început Festivalul Neversea

Cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea, și-a deschis porţile joi, 7 iulie. Organizatorii au anunțat că, timp de 4 zile şi 4 nopţi, The Island of Dreams va transforma experienţa muzicală de la malul Mării Negre într-o poveste frumoasă alături de cea mai faină gaşcă de festival şi peste 150 de artişti naţionali şi internaţionali de renume.

Fanii Neversea vor fi întâmpinaţi de personaje pline de culoare, de animatori, dansatori şi decorurile fantastice de pe The Island of Dream, casa festivalului plin de culoare. Nisipul le va vibra tuturor sub picioare într-un nou capitol al poveştii Neversea, cu experienţe memorabile, mâini ridicate în aer şi spirite libere, cu petreceri care încep înainte de apus şi se termină după răsărit.

Pe timpul zilei, organizatorii Neveresea au pregătit o serie de activări, cu zone de relaxare, de mâncare şi băuturi, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, un cinematograf, experienţe VR, ecrane kinetice, scene şi workshop-uri tematice sau walking act-uri.