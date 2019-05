Noi informații despre transferul lui Ianis Hagi. Două forțe din Belgia sunt pe urmele lui. Ce a declarat Mircea Rednic.

Căpitanul echipei Viitorul Constanța, Ianis Hagi, se află pe lista de transferuri a mai multor echipe din străinătate. Pe lângă interesul celor de la Girona pentru decarul în vârstă de 20 de ani, antrenorul lui Dinamo Mircea Rednic a spus că Hagi junior este monitorizat de două echipe puternice din Belgia.





„Sunt două echipe mari din Belgia care se interesează de el. Nu, nu e Standard. Eu cred că poate să ajungă să fie mai bine cotat decât Răzvan Marin”, a declarat Rednic, la conferința dinaintea partidei dintre Dunărea Călărași și Dinamo.

Legendarul Gheorghe Hagi susține că băiatul sau, Ianis, este curtat de mai multe echipe din străinătate, la fel cum se întâmplă și în campionatul intern. Liderul „Generației de Aur” și-ar dori ca fiul sau să plece la o echipa din strainătate înainte de Europeanul la care va participa cu Naționala de tineret pentru a avea mai multă liniște și a se putea concentra pe turneul final.

„El este curtat. Aşa cum şi-l doresc cele mai bune echipe din România, şi de afară şi-l doresc, ceea ce este un lucru foarte bun. Şi el se simte bine, şi noi ne simţim bine, dar asta nu are legătură cu munca pe care trebuie să o facem noi în meciurile care au mai rămas. Transferurile vor veni la sfârşitul lui mai, poate iunie. Eu sper că Ianis, când pleacă la Europene, să fie în altă parte. Să se transfere înainte de Europene, aşa cum am plecat eu înainte de Mondialul din Italia, în 1990, la Real Madrid, şi am fost foarte liniştit. Aşa să fie şi el liniştit, să se gândească doar la joc. Dar de la dorinţă până la concret, mai este, aşa că nu-l mai daţi că e făcut tot. Gândesc cu voce tare şi vă spun şi vouă gândurile mele, dar, în rest, sunt speculaţii”, a spus, recent, „Regele”.

Sezonul 2018-2019 a fost unul spectaculos pentru Ianis Hagi. Tânărul decar a reușit să marcheze 11 goluri și să ofere alte șase pase decisive colegilor săi, în 34 de partide disputate în toate competițiile. Finalizările sale spectaculoase, alături de viziunea sa de joc, l-au adus pe Ianis în vizorul mai multor echipe din Europa.

