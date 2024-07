SUA se orientează spre mașinile electrice. Subvenții de stat pentru marii producători auto

Statele Unite. Industria auto va primi subvenții din partea administrației Biden pentru susținerea producției de autovehicule electrice. Fondurile estimate la peste un miliard de dolari vor fi destinate transformării capacităților de producție.

Administraţia Biden intenţionează să acorde granturi de aproape 1,1 miliarde de dolari pentru a transforma fabricile existente în unități destinate producției de vehicule electrice și componente ale acestora. Companiile selecționate sunt General Motors şi grupul Stellantis, compania mamă a Chrysler.

Departamentul Energiei (DOE) a anunţat că vor fi acordate subvenții destinate transformării mai multor fabrici din opt state. Ajutoarele pentru industria auto sunt destinate înființării unor capacități capabile să producă în jur de un milion de vehicule electrice pe an. Datorită acestor subvenții vor fi păstrate 15.000 de locuri de muncă și vor fi înființate alte 3.000 de posturi noi.

Secretarul pentru Energie Jennifer Granholm a declarat că subvențiile reprezintă o caracteristică a strategiei administrației Biden pentru susținerea industriei auto. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru modernizarea și echiparea fabricilor auto. Granholm a precizat că producătorii de automobile americani au nevoie de „un partener federal” ca să concureze cu alte state.

Fondurile acordate de statul american sunt destinate fabricilor din Michigan, Ohio, Pennsylvania, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland şi Virginia. Statele acestea sunt importante și în contextul alegerilor pentru Casa Albă de la finalul anului.

Preşedintele Joe Biden i-a îndemnat pe producătorii din industria auto să asambleze un număr tot mai mare de vehicule electrice. Totodată, administrația sa a introdus o serie de facilități și stimulente fiscale pentru amenajarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice. De asemenea, autoritățile de reglementare au emis reguli stricte privind emisiile pentru a stimula vânzările de vehicule electrice.

