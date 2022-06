Indicele ROBOR la trei luni a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2013: A trecut de șase procente

Nivel record atins de indicele ROBOR în anul 2022! Dacă la începutul anului curent, indicele ROBOR la trei luni era 3,02% pe an, vineri, 3 iunie, indicele ROBOR la trei luni a suferit o nouă majorare. Potrivit ultimelor informații furnizate de BNR, acesta a rămas la un nivel constant la finele lunii mai, însă vineri, 1 iunie, indicele ROBOR la trei luni a atins un nivel de peste șase procente.

Indicele ROBOR la trei luni a atins 6,01 procente

BNR a informat, vineri, că indicele ROBOR la trei luni a atins 6,01%. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,16% pe an, de la 6,15% pe an, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,34% pe an, de la 6,33% pe an anterior, a mai informat BNR.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, se arată în ultima actualizare BNR.

Cum a evoluat indicele ROBOR după declanșarea războiului

„La începutul anului indicele era 3,02%, iar în martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a început anul 2022 la 3,02%, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Creşterea indicelui la nivelul actual a început în data de 24 februarie, când Rusia de declarat război Ucrainei, moment în care indicele a crescut de la 3,56% în data de 23 februarie 2022 la 3,61% în data de 24 februarie 2022.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele, în lei.

Evoluţia ROBOR este influenţată de mai mulţi factori, dintre care cei mai importanţi se referă la politica monetară a BNR, lichiditatea de pe piaţa, inflaţia şi politica fiscală.

Pentru creditele retail noi în lei din primăvara anului 2019 a fost introdusă o nouă referinţă – indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor – IRCC, care a înlocuit ROBOR”, se arată într-un comunicat de presă emis marți, 31 mai, ed către reprezentanții BNR.