Independentă sau dependentă de Veaceslav Platon? Natalia Morari a răspuns la marea întrebare

Natalia Morari (40 de ani) a intrat în cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, iar în jurul ei se ridică mai multe semne de întrebare. Apropiată de propaganda rusofilă, în ciuda faptului că ar fi indezirabilă la Kremlin fosta jurnalistă are de mai multă vreme o relație cu Veaceslav Platon. Om de afaceri controversat. Cei doi au un copil și se spune că în spatele întregii cariere politice a Nataliei se află partenerul ei.

Candidata la prezidențialele organizate la data de 20 octombrie spune că este independentă și deciziile le-ar lua după cum îi dictează conștiința.

Natalia Morari, un candidat foarte controversat la prezidențialele din Republica Moldova

„Dacă vă întrebați cine a luat deciziile și cine va continua să le ia, Natalia Morari sau Veaceslav Platon, vă asigur că toate deciziile vor fi ale mele”, a afirmat candidata la alegerile din Republica Moldova.

În continuare, ea a dat detalii despre cum decurge relația pe care o are cu Platon. „Relație noastră este una normală și aici mă refer că, da, oamenii discută, dezbat anumite teme, se ceartă, uneori sunt de acord, uneori nu. Ceea ce ține de viața politică, de cele mai multe ori, noi avem păreri diferite, pentru că el are o abordare mai radicală. De exemplu, eu nu am susținut ideea lui de a-și crea partid pentru că el acum nu va fi lăsat să-și ducă planurile până la capăt.”

Cine ia marile decizii din viața politică

Fosta jurnalistă a mai spus că nu respinge ideile partenerului ei, dacă rezonează cu ele și i se par bune. „Dacă ideile sale vor fi bune, atunci le voi implementa. Dacă întrebați cine a luat deciziile și cine va continua să le ia, atunci vă spun că ele vor fi ale mele”, a spus politiciania, care a mai precizat.

„Viața mea personală nu s-a intersectat cu cea profesională, iar eu am mai spus că bărbații vin și pleacă, dar țelul meu și realizările mele depind de mine și eu pentru asta muncesc”.