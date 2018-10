Indagra 2018, cel mai mare târg dedicat agriculturii

INDAGRA – Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei, a fost deschis oficial miercuri, 31 octombrie 2018, la Centrul Expozițional Romexpo. Cea mai importantă manifestare cu profil agricol organizată în România, târgul INDAGRA 2018 este conceput și organizat de Romexpo alături de Camerele de Comerț și Industrie din România (CCIR) și se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.





Târgul Indagra reprezintă cel mai important eveniment românesc cu caracter agricol, un reper pentru producătorii și distribuitorii din domeniu. Târgul aduce în prim plan produse și echipamente moderne pentru creșterea producției agricole. În deschiderea evenimentului, președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a declarat: „Indagra, de la înființare și până în prezent, înregistrează recorduri anuale. De fiecare dată, mai mulți expozanți și suprafețe de expunere mai mari. În acest an, avem 740 de expozanți, care ocupă 46.130 de metri pătrați, cu jumătate de hectar mai mult decât anul trecut. În ceea ce privește sectorul agricol românesc, ne dorim să ajungem la produse cu valoare adăugată mare, vrem să pariem foarte mult pe procesare și vrem ca, în viitor, Indagra Food să depășească Indagra. Pentru asta însă, trebuie să existe un efort comun din partea tuturor instituțiilor implicate”. Prezent la deschidere, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Petre Daea, a declarat că Indagra este “o secvență a reușitei în organizare, participare, nivel de prezentare, cu satisfacția aprecierii interne și internaționale. Platoul expozițional Romexpo, sub sigla Indagra, a găzduit, de-a lungul existenței sale, spațiul comunicării vizuale, în care producătorii de tehnică agricolă și nu numai și-au așezat interesul alături de fermieri, de investitori, venind în întâmpinarea cerințelor acestora. S-a creat astfel, posibilitatea alegerii și valorificării muncii depuse de industriași, chimiști, biologi și a tuturor acelora care au contribuit la dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare românești”. Dl. Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice și Sociale, a transmis mesajul E.S. Președintele României, dl. Klaus Iohannis:„Felicit Romexpo, liderul industriei românești de târguri și expoziții, pentru modul în care, și în acest an, a reușit să îmbine tradiția cu experiența și calitatea la standarde internaționale, în beneficiul expozanților, al consumatorilor și al agriculturii românești. Forța unor evenimente precum INDAGRA demonstrează că este pe deplin justificată încrederea în capacitățile întreprinzătorilor de a valorifica potențialul imens de care beneficiază România în agricultură. Sunt convins că, prin asemenea târguri și expoziții, România devine un hub regional important pentru sectorul agricol și pentru piața de profil. În ultima perioadă, sunt dezbătute intens, la nivel european, provocările viitorului în agricultură. Sunt vizate noi abordări - distribuirea mai echitabilă a plăților directe, ambiții mai mari legate de mediu și schimbările climatice, dar și preocupări esențiale pentru cercetare și inovare în agricultură” Background INDAGRA - Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei are loc în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie, în pavilioanele B2, C1 și în exterior platformele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, C1, V5, V6. Programul de vizitare este cuprins între orele 9.00-19.00, iar duminică 4 noiembrie 9.00-16.00. Manifestarea reunește peste 550 de companii din întreaga lume, dintre care peste 380 sunt din România. Gradul de internaționalizare a târgului este de 31%, încreștere față de ediția de anul trecut cu 11%, la Indagra 2018 sunt prezente 25 de țări cu tradiție în domeniul agricol, exportul și importul de produse și echipamente performante. La INDAGRA 2018 sunt așteptate peste 65.000 de persoane. Tot ce este nou pe piața agricolă se poate achiziționa la INDAGRA chiar și cu discount-uri cuprinse între 10 și 50 % la serviciile, produsele și echipamentele expuse.

Pagina 1 din 2 12