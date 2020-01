Incredibil. Se întâmplă în România. Are 20 de copii şi vrea să mai facă

Familia Văcaru, din comuna Stoeneşti, satul Coteneşti, judeţul Argeş este cea mai fericită din toată ţara. Georgiana Văcaru are vârsta de 42 de ani şi a adus pe lume 20 de copii. Cel mai mare copil al familiei Văcaru are 23 de ani, iar ulţimul născut are doar câteva zile, fiind născut la începutul acestei luni.