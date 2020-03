Generic găsim „Programul naţional de vaccinare” sau „Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare”, care ar avea oarecum legătură cu subiectul arzător al acestor zile critice.

Respectiva HG se află acum în dezbatere publică, urmând a se aplica începând cu 15 aprilie a.c.

Față de anul trecut apar doar două programe noi, printre care unul pe chirurgie cardiovasculară, care a ridicat în lumea medicală anumite semne de întrebare. „Nu cumva sunt anumite dedicații?”, știind că la conducerea Ministerului Sănătății se află mai multe persoane care activează în domeniu. Iar suma alocată se cifrează în jurul a două miliarde de lei.

Pe tema COVID-19 nu găsim la nivel de stat decât alocarea, de joi, a sumei de 42 miliarde pentru decontatea cheltuielilor de carantinare, adica acei 230 lei pe zi de persoană.

În rest, regăsim vechile programe, care an de an se află pe tapet. Respectiv programe pentru HIV, tuberculoză, oncologie, diabet zaharat, bolilor neurologice, de sănătate mintală, boli endocrine, ortopedie, transplant etc.

Este drept, cei în domeniu și cei interesați pot aduce în discuție și tema COVID-19, la Ministerul Sănătății existând o adresă pe care se pot face propuneri.

„Observatiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:[email protected],

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii (17 martie) pe site a textului proiectului de act normativ ”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Sănătății.

