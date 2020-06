La începutul examenului de Bacalureat, vloggerul Selly s-a arătat extrem de încrezător în șansele sale și nu s-a înșelat! Astfel, vloggerul a boținut media finală de 9.60. La scurt timp după afișarea rezultatelor, vloggerul a postat notele pe pagina sa de Instagram, iar acestea au arătat în felul următor: Limba Română – 9.50, Matematică – 9.60, Biologie – 9.70.

Andrei Șelaru a făcut senzație în timpul examenelor. Mai întâi, s-a afișat la una dintre probe la volanul unei mașini în valoare de 70.000 de euro, după care, la proba finală, a parcat în fața unității de învățământ o Dacie 1300.

La 19 ani, Selly este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România și a trecut de 1 milion de euro venituri. Andrei Șelaru a intrat în lumea vlogging-ului în 2012 când se filma vorbind despre diferite teme de actualitate pentru tineri.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a taxat dur pe Selly, după ce tânărul și-a cumpărat un Mercdes CLS. „Persoanele astea care umblă cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am văzut pe băiatul acesta, vloggerul, a venit aici, la Digi, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generații, care vine cu forță, cu entuziasm, să lichideze vechile structuri îmbrătrânite, dinozaurii… Frumos, revoluționar!… Și-acum văz că prima lui grijă este să-și ia la… cât are, nu știu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, își ia mașină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a și ciocnit-o”, a spus jurnalistul la Digi 24.

Replica lui Selly nu a întârziat să apară. „Am vrut să fiu și eu inspirat ca dumnealui, să scriu la Bac cum scrie dumnealui articole. Lucrez cu un prieten care a lucrat la Gândul pe vremea când era domnul CTP acolo și mi-a spus că dumnealui așa venea la muncă și venea cu foarte mare vână și scria niște articole foarte mișto și am zis că așa trebuie să scriu și eu la Bac ca să iau notă mare. Am zis că totul este despre cum îți începi ziua.

Aștept semnele lui de recunoștință pentru că eu am încercat metoda CTP. După ce domnul Cristian Tudor Popescu mi-a spus că am probleme interioare pentru că mi-am luat acea mașină, așa că am zis să încerc metoda CTP. Am căutat pe net ce mașină conduce domnul gazetar și am găsit un editorial în care spunea că Dacia 1300 cu geamuri cu manivelă, este mașina ideală pentru el. Așa că am zis că dacă un om atât de inteligent, o eminență cenușie, îmi spune că este mașina cea mai bună, trebuie să o încerc”, a reacționat tânărul.