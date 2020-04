Bărbatul a relatat că a plecat de acasă spre McDrive-ul din apropiere pentru că terminase tura de noapte la muncă şi nu mai avea mâncare acasă.

„Context: Sâmbătă seară am fost la lucru schimbul 3. Duminică dimineață ioc mâncare acasă. Am zis să îmi completez declarația, să iau mașina și să merg 2km până la McDrive. Safe and quick. Nu contact cu lumea, plata cu cardu. Dezinfectant în mașină. Am crezut că fac un lucru ok. Mă protejez și pe mine. Protejez și pe restul.

Eh, la întoarcere m-a oprit poliția. Mi-au zis că McDonalds sigur nu reprezintă o necesitate. Le-am explicat că pt mine a reprezentat o necesitate (plus că mâncarea gătită de mine e mai periculoasă decât Covid-19) și că mi-am luat toate măsurile înainte să plec.

Nu am reușit să mă fac înțeles, așa că m-am ales cu 5000 lei amendă (2500 în 15 zile). În retrospectivă, nu îmi dau seama cât de mult am greșit sau dacă am greșit. Nu știu dacă a fost abuz sau nu, dar asta e situația. Sunt doar supărat că știu că sunt deplasări mai grave care se întâmplă (pietoni par example) care nu sunt sancționate deloc. (…)

Edit: Mulțumesc de comentarii. Majoritatea spun că a fost vorba de un abuz -> plata 50% amendă + contestație.

Pe moment nu mi-am dat seama că e un abuz și din comentarii îmi dau seama că legea lasă mult loc de interpretări și probabil nu toți polițiștii știu cum să o aplice corect.

De ce 5.000 lei amendă? Nu știu, poate pentru că glumă cu mâncarea vs covid19 nu a fost gustată + nu am putut să fiu de acord cu afirmațiile lui și i-am spus că nu îi dau dreptate + a crezut că îmi permit? (am mare grijă de mașina mea și am mai tot lucrat una altă la ea) + pentru că a putut. Cred că dacă îi dădeam dreptate mai repede (dar eu tot îi explicam de ce mcdrive și de ce cred că e ok), scăpăm de amendă”, a fost postarea acestuia pe Reddit România.