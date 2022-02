Incredibil! Arșinel este apărat de un regizor celebru: Urmează distrugerea cinematografiei

Lui Alexandru Arșinel nu i-a mai fost prelungit mandatul de director, invocându-se vârsta înaintată a actorului. Demiterea a provocat un imens scandal, iar în apărarea lui Arșinel au sărit diverși oameni politici, dar și actori și regizori de prim rang. Unul dintre aceștia este Bobby Păunescu.

„L-au umilit în ultimul hal, este strigător la cer, noi ne distrugem tot ce avem. De ce distrugem ce avem? Cei care sunt în serviciu nu prea le fac față celor care au ieșit, e obligația noastră, a românilor, de a face ceva, trebuie să dăm vina pe noi, nu pe altcineva. Ideea este că maestrul Alexandru Arșinel este prima victimă la vedere, a fost umilit, în condițiile în care are probleme de sănătate. Alta este problema! (…) Suntem periculoși, că avem opinii. Lucrurile nu mai pot continua așa. Ce se va întâmpla nu mai poate fi oprit. Urmează distrugerea cinematografiei”, a precizat Bobby Păunescu, duminică seara, la B1 TV.

Dat afară ca pe o măsea stricată

Marțea trecută a fost o zi grea pentru Alexandru Arșinel. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a anunțat că nu i-a mai prelungit lui Arșinel, mandatul de director la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”. Această decizie l-a făcut să se simtă jignit și se pare că incidentul l-a consumat extrem de tare.

„Eu acum doi ani am făcut o cerere de a mă retrage din funcția de director considerând că poate să o preia mai departe cu pricepere și cu avânt, și cu mine lângă el, Vasile Moraru. Am trecut prin câteva momente în care nu m-am simțit bine și nici acum nu mă simt bine, dar asta nu însemnă că nu aș mai putea sa joc. Am condus acest teatru timp de 20 de ani, dar sunt în conducerea lui de 40-50 de ani. Mă rog, așa a hotărât, contractul urma ca să se prelungească, de fiecare dată de către directorul teatrului. Nu se ocupă primarul, dar la începutul anului a ieșit de la primărie că toate funcțiile sunt aprobate de către primarul general. Și domnia sa a hotărât să nu mai prelungească decât două luni de zile”, a spus Alexandru Arșinel, după ce a aflat vestea.