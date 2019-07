Ba mai mult, oamenii legii care au anchetat dispariţia Luizei ar fi avut bănuieli cu privire la faptul că membrii familiei ar ști unde se află, de fapt, tânăra. Prin urmare, aceștia au fost supuși la testul poligraf.

„Pe noi ne-a dus la Târgu Jiu să ne pună la detectorul de minciuni, că noi ştim de ea şi nu vrem să spunem”, declară bunica Luizei

La rândul ei, sora Luizei a declarat că unul dintre polițiști a sunat-o pentru a îi reproșa faptul că familia ei a lansat acuzații la Poliţia Coşoveni. „M-a sunat Poliţia de la Coşoveni, pe mine că de ce îi acuzăm pe ei că nu s-a făcut dreptate. Ce dreptate au făcut ei? Au lăsat două fete să moară? (…) Că de ce a dat mama declaraţii”, a declarat sora Luizei.

Mama Luizei a aflat detalii despre acest caz din presă. Luni dimineață, aceasta a luat legătura cu procurorul de caz pentru a afla mai multe detalii, dar acesta i-a spus că cel mai bine ar fi să vorbească față în față, nu la telefon.

„Nu, noi am auzit de la televizor. Nu ne-au spus nimic (oficial n.r.) (…) Procurorul de caz, două cuvinte mi-a zis, că vrea să vorbească cu mine personal, nu prin telefon. Atât. Că îi pare rău”, a spus mama Luizei Melencu.

Familia a dezvăluit că mama și bunica fetei au mers de mai multe ori la poliție pentru a reclama dispariția fetei, dar oamenii legii le-au tratat cu indiferență.

„Eu am pus-o la ocazie, a ajuns bine la Caracal, ne-a sunat la 11 jumate că e în ocazie şi vine acasă şi am aşteptat-o până în ziua de astăzi şi n-a mai venit Luiza. Poliţia ne-a spus că e majoră, că s-a căsătorit şi ei n-o găsesc, că dacă a plecat cu iubit. Nu îşi fac datoria”, a declarat sâmbătă bunica Luizei.

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeană Dioşti, a dispărut la mijlocul lunii aprilie după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat, scrie știrileprotv.ro.

