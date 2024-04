Încornoratul român - o veșnică enigmă…

„Porumbeilor, frumosuleee… Miuța, dragă, domnu’ primar… Ce faceți? Ce faceți, mă?”. „Mă, nu vă e rușine, mă? În timpul serviciului?”, „Băi, n-ai permis, mă! Nu aveți permis băi, fraților! Cum conduci comunitatea?”, a continuat să strige soțul încornorat, cel care a deranjat partida de amor, citat de site-ul Cancan. Emil Casoni, primarul PNL din localitatea Miheșu de Câmpie din județul Mureș, a fost prins în timp ce făcea amor în mașină, cu amanta pe câmp. În filmare se vede cum edilul își trage repede pantalonii pe el, o împinge în autoturism pe femeie dezbrăcată, se urcă la volan și demarează în trombă. Amanta lui Emil Casoni ar fi (ghinion) și angajata primăriei . Cei care l-au prins pe primar în fapt au spus că amanta este contabila Primăriei. Edilul nu a dorit să ofere declarații despre această întâmplare. Problema sexului și a entuziasmului sexual nu e deloc simplă. Mai ales de când Freud a mutat subiectul de la periferie, exact în centrul analizei culturale, în sensul că sexul poate fi, și este conectat cu cea mai mare parte din activitățile omenești. Cei care au analizat, nu neapărat după concluziile lui Freud tot acest amalgam de „acțiuni” umane cad de acord că viețile noastre sexuale spun multe despre valorile pe care le asumăm. Poate părea absurd, însă această idee are o explicație. Ne propunem, de fapt, să ajungem la un scop pozitiv și onorabil prin sex. Ne dorim ca în acest fel să ne conectăm emoțional cu altă persoană pentru a fi mai bine înțeleși de către aceasta. Ni se spune că ”practica de a ne înfige fața în vaginul sau testiculele unei persoane, deși sexul oral nu este ușor de explicat, există fiindcă genul acesta de sex, ca și altele, au în spate dorința de a fi acceptat. Aventura celor doi, descrisă de presă ca fiind un act reprobabil, cu evidente conotații politice într-o campanie electorală, oricum de cea mai joasă speță, nu este o situație nouă. Aventura, - ne spun cu o inocență nedisimulată cei care studiază aceste părți ascunse ale vieții noastre, este povestea amoroasă - sau sexuală - dintre doi oameni, unul dintre aceștia, măcar, fiind angajat în altă relație. Îndemnul acestor cercetători este să privim totul prin specificul contorsionat al timpurilor noastre. Și probabil că au dreptate. Un alt scandal amoros a avut lor la Primăria Duda Epureni, Vaslui. Viceprimarul s-ar fi îndrăgostit de o femeie măritată cu doi copii. Idila a început atunci când a chemat-o să-i dea ajutoarele alimentare. Emanuel Drăgănoiu a fost acuzat de soțul femeii că i-a spart casa. Acesta susține că ar întreține, de mai bine de un an de zile, o relație extraconjugală cu soția sa, fiindcă ar fi găsit mesaje în telefon între viceprimar și soția lui. Ca și în cazul viceprimarului Emil Casoni, primarul PNL din localitatea Miheșu de Câmpie din județul Mureș, prima chestiune pe care a prezentat-o public cel înșelat, cel care i-a surprins pe cei doi, a fost momentul anume, în care a început relația adulteră, în speranța că asta va face lumină în ce privește motivația actului. Momentul acesta este cu totul neimportant, așa cum este și cel al prinderii în fapt. Poate ar fi mai bine să ne amintim momentele de amănuntele minuscule care distrug până la urmă o relație. Ritmul vieții de azi oferă o groază de astfel de motive, care prăbușesc o relație, cu mult înainte ca eventualul amant sau amantă să apară efectiv. Munca la birou până târziu, neglijarea, micile certuri, flirtul care apare ca un joc aparent inofensiv, atât pentru ea, cât și pentru el la petreceri, dispariția tandreței și dispariția miracolului erotic - lucruri care enumerate în felul acesta par lucruri total lipsite de dramatism, pot însemna adevăratul moment în care se poate începe o aventură. Dar soțul înșelat din Miheșu de Câmpie surprinde. Înșelatul român este surprinzător, așa cum sunt mai toți românii în situații limită. Soțul nu a devenit procurorul inchizitorial, care deplânge cazul rușinos al soției sale care l-a înșelat, dedându-se plăcerilor trupești interzise în mașina viceprimarului. Nici vorbă de a descrie soția care a călcat strâmb ca pe o trișoare desfrânată. El a ales să fie mai preocupat de faptul că Miuța, contabila primăriei era antrenată în exercițiul sexual cu primarul ”în timpul serviciului”!!!! În al doilea rând, cel înșelat părea măcinat de faptul că nici soția adulterină, nici amantul cu care aceasta a fost surprinsă în mașină, pe un câmp din apropiere, nu aveau permis de conducere, din asta, deducându-se că amantul nu era autorizat să conducă autoturismul, dar, mai grav, nici comunitatea . „Porumbeilor, frumosuleee… Miuța, dragă, domnu’ primar… Ce faceți? Ce faceți, mă?”. „Mă, nu vă e rușine, mă? În timpul serviciului?”, întrebau oamenii. „Băi, n-ai permis, mă! Nu aveți permis băi, fraților! Cum conduci comunitatea?” Enigma este ciudatul și nemaiîntâlnitul în această lume a civismului încornoratului român, mai presus de orice. De ce mi se pare, oare, că atmosfera traiului de zi cu zi din România începe să semene tot mai mult cu ceeace descria Daniil Harms în povestirea ”CE SE VINDE ÎN PREZENT LA MAGAZINE” ? Koratîghin a sosit la Tikakeev, dar nu l-a găsit acasă. În acest timp Tikakeev a fost la magazin, unde a cumpãrat zahãr, carne și castraveți. Koratîghin s-a foit un timp pe la poarta lui Tikakeev și tocmai se pregãtea sã lase un bilețel când, deodată văzu că sosește însuși Tikakeev, cu o sacoșă de mușama în mână. -A trecut ora de când stau și te aștept – îi strigă Koratîghin. -Nu-i adevãrat – răspunse Tikakeev – nu e nici un sfert de ceas de când am plecat de acasă. -Asta rămâne de văzut – zise Koratîghin. În orice caz, eu sunt aici de o oră. -Să nu minți – zise Tikakeev. E rușinos să minți. -Prea milostive domn! – spuse Koratîghin. Vă rog să binevoiți a vă exprima cu mai multă grijă. -Consider cã... a început Tikakeev, dar Koratîghin l-a întrerupt imediat: -Dacã dumeata consideri... a zis el. Dar dupã asta Tikakeev l-a întrerupt la rândul sãu: -Las cã n-ai de ce sã te ții așa mãreț! Aceste cuvinte l-au înfuriat așa de tare pe Koratîghin, încât imediat și-a astupat cu degetul o nară, iar pe cealaltă a golit-o drept în Tikakeev. La care Tikakeev a scos din sacoșã ditamai castravetele, cu care l-a lovit pe Koratîghin în cap. 