Protest cu mortul în faţa Primăriei. Viorel Pașca spune că nu am crezut niciodată că lucrurile vor involua în așa măsură la Tinca. De asemenea, el mai spune că nu a crezut că v ajunge să fac vreodată ceea ce a făcut cu cest protest.

Protest cu mortul în faţa Primăriei: Să-l îngroape aleșii care au mărit impozitele

Viorel Pașca a mai protestat pentru modul în care i-au fost mărite impozitele pe aceste așezăminte. Acum i-a ajuns cuțitul la os constatând că plătește impozit mai mare decât în centrul Oradiei la casele din Tinca.

Ne puteți urmări și pe Google News

Din 2006 și până acum, Viorel Pașca a îngrijit aproape 3.000 de români loviți de soartă. În casele sale din Incești, Dumbrava și Tinca, bărbatul le oferă gratuit celor fără de adăpost și uitați de rude, hrană, medicamente și un loc unde să doarmă. Cu ajutorul donațiilor a reușit să cumpere aproape 20 de locuințe pe care le pune la dispoziția celor năpăstuiți, trimiși aici din toată țara. În ultima vreme, casele au devenit însă motiv de scandal, după ce primăria Tinca a decis să-i majoreze impozitele.

„Le-a mărit impozitul a nu știu câta oară, am ajuns la peste 5.000 de lei, pe unele case, ceea ce nu mi s-a părut normal, am avut o discuție cu domnul primar și cu alți angajați de-ai lui și mi-au spus că așa spune legea, să am impozit 5.000 de lei pe o casă.”, a declarat Viorel Pașca.

Protest cu mortul în faţa Primăriei. Sursa foto: oradea24.ro.

Viorel Pașca a decis să nu-i mai îngroape pe cei care mor în casele lui

Când a văzut că primăria rămâne indiferentă, Viorel Pașca a decis să nu-i mai îngroape pe cei care mor în casele lui. Primul pe care a căzut năpasta a fost un bărbat de 92 de ani din Satu Mare. Acesta era de cinci ani în grija lui Pașca. Dar joi și-a dat sfârșitul într-un salon în care se aflau și alți bolnavi. Primarul nu l-a ajutat așa că omul a sunat la 112.

„Legea spune că dacă moare un astfel de om care nu are pe nimeni și nu are cine să îl înmormânteze, primăria este obligată să-l înmormânteze. Am sunat acolo, nu m-a ajutat nimeni. Așa că am sunat și la 112. Am spus Poliției că am o persoană decedată pe care nu am unde să o duc și nu o pot lăsa noaptea afară, domnul de la Poliție mi-a zis că Poliția nu se ocupă cu așa ceva, și să sun la televiziune.”, a mărturisit Viorel Pașca.

Protest cu mortul în faţa Primăriei. Sursa foto: oradea24.ro.

Protest inedit în fața primăriei din Tinca

Pașca nu a mai stat pe gânduri, l-a pus pe bărbat într-un sicriu și a chemat firma de pompe funebre, pentru a-l duce pe mort, direct în stradă, în mijlocul satului. Mai exact, a declanşat un protest în fața primăriei din Tinca.

„Ideea e că va mai muri unul, mâine, poimâine, peste o săptămână, măcar acum știm procedura, îl aducem la capelă, îl lăsăm aici și primăria se va ocupa, dacă va dori, dacă nu..nu știu. Misiunea mea e să am grijă de ei cât sunt în viață.”, a mai spus Viorel Pașca, potrivit oradea24.ro.