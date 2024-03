Podul Francis Scott Key, din Baltimore, SUA, s-a prăbușit. Video

Faimosul pod Francis Scott Key din Baltimore, Maryland s-a făcut una cu pământul, după ce o navă cargo a lovit unul din pilonii de susținerii. Podul s-a prăbușit peste vasul respectiv. La scurt timp, vaporul a fost cuprins de flăcări și, într-un final, s-a scufundat. Șeful pompierilor a precizat că șapte oameni și mai multe mașini au căzut în râu.

Autoritatea de transport din Maryland a anunțat incidentul pe rețelele de socializare. Incidentul a fost confirmat ulterior și de Paza de Coastă din Baltimore. Matthew West, subofițer al Pazei de Coaste, nu a precizat însă momentul impactului și nici tipul navei are a lovit podul. Pentru moment autoritățile nu au stabilit valoarea pagubelor.

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse⁰ 📌#Baltimore | #Maryland

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE

