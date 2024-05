Incidente la meciul dintre Sorana Cîrstea și Madison Keys. Sportiva noastră a părăsit competiția

Sorana Cîrstea (locul 32 WTA, 34 de ani) a fost eliminată fără drept de apel de Madison Keys (locul 16 WTA, 29 de ani), scor 2-6, 1-6, într-o partidă contând pentru optimile turneului de la Foro Italico.

Sorana Cîrstea a fost a fost eliminată de la turneul de la Roma. Madison Keys, locul 16 în ierarhia mondială s-a impus în două seturi cu 6-2 și 6-1. Meciul nu a fost lipsit de evenimente, în actul secund la scorul de 3-1 respectiv 15-0 pentru Madison Keys, un bărbat și o femeie au pătruns pe teren.

Forțele de ordine i-au îndepărtat pe cei doi indivizi, iar Sorana Cîrstea și Madison Keys s-au retras la vestiare. Forțele de securitate au intervenit și în tribune pentru a îndepărta alte două persoane care s-au legat de scaune. Sorana a fost eliminată în optimi, după ce, în fazele anterioare ale turneului de la Roma nu a cedat niciun set.

Firing on all cylinders 💣@Madison_Keys collects a first win over Cirstea (6-2, 6-1) to surge into a second consecutive WTA 1000 quarterfinal!#IBI24 pic.twitter.com/ir76rY70Yo

— wta (@WTA) May 13, 2024