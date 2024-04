Sport Sorana Cîrstea, despre varianta revenirii în Fed Cup: Acest capitol este închis pentru mine







Sorana Cîrstea nu va mai juca pentru România la Fed Cup. După calificarea României la turneul final al Billie Jean King Cup, în spațiul public au circulat numeroase zvonuri. Cele mai multe dintre acestea făceau referire la revenirea Simonei Halep și a Soranei în competiție.

Sorana Cîrstea nu va juca pentru România

Jucătoarea de tenis româncă a fost eliminată în turul trei la Madrid de Iga Swiatek. Sorana Cîrstea a pus capăt speculațiilor, precizând că nu va mai vreodată pentru echipa României.

Sorana Cîrstea a fost învinsă în turul trei la Madrid de către liderul mondial WTA, Iga Swiatek, cu un scor de 1-6, 1-6. Românca nu a avut nicio șansă împotriva polonezei, care se va confrunta în următoarea rundă cu Sara Sorribes Tormo.

Sportiva româncă nu vrea să revină asupra deciziei

Sorana Cîrstea susține că nu va mai juca pentru România și nu își va schimba decizia. În plus, cunoscuta jucătoare a menționat că țara noastră poate fi reprezentată de multe alte sportive talentate.

„M-am bucurat foarte mult pentru fete şi am fost foarte mândră de ele. A fost ceva extraordinar cum au reuşit să câştige cu Ucraina. Mă bucur mult că suntem în grupa Mondială şi le urez mult succes. Sper să facă o surpriză frumoasă. Cred că acest capitol este închis pentru mine. Poate până atunci Simona va reveni, plus că avem foarte multe fete bune care pot să joace şi eu zic că vor face o treabă foarte bună”, a spus aceasta.

Sorana Cîrstea, nemulțumită de condițiile de joc de la Madrid

Cunoscuta sportivă a pierdut meciul recent cu un scor de 1-6, 1-6. Sorana s-a arătat dezamăgită de prestația sa în privința primului serviciu și a jocului de retur, care au făcut diferența în meci. De asemenea, aceasta a fost nemulțumită condițiile dificile de joc de la Madrid.

„Un scor prea dur pentru ce s-a jucat. Am avut destul de multe oportunităţi şi a fost destul de echilibrat meciul. Cu Iga Swiatek trebuie să reuşeşti să fructifici fiecare şansă. Au fost câteva momente în care simţit că sunt peste ea. Au fost multe game-uri la egalitate şi nu am reuşit să îl finalizez. Este numărul 1 pentru un motiv, dar simt că scorul este destul de dur pentru ce s-a jucat. Returul doi a făcut diferenţa şi serviciul. Am servit foarte prost şi nu am avut voie. Simţeam că sunt peste ea, dar azi serviciul m-a trădat. Era mult mai agresivă pe serviciul doi. Diferenţa de asta a fost făcută: serviciul doi şi de returul pe serviciul ei doi, trebuia să fiu mai agresivă.”, a mai spus jucătoarea de tenis.