Incident șocant la parada de Crăciun! Mai multe persoane și-au pierdut viața după ce un SUV a intrat în mulțime

Parada de Crăciun organizată duminică, în orașul american Waukesha, din statul Wisconsin, s-a încheiat tragic. Cu mic, cu mare, locuitorii orașului s-au adunat pentru a privi evenimentul, însă o parte dintre ei și-au pierdut viața, iar alți peste 20 de participanți au fost răniți. Șoferul unui autovehicul de tip SUV a intrat intenționat în mulțime, anunță poliția orașului.

Într-o conferință de presă, Dan Thompson, șeful poliției, a declarat faptul că mai multe persoane și-au pierdut viața, însă nu a precizat cu exactitate numărul lor. De asemenea, el a menționat faptul că, în încercarea de a opri șoferul, forțele de ordine au folosit armamentul din dotare. În urma altercației cu focuri de armă, nimeni nu a fost rănit, precizează oficialul.

„Parada de Crăciun de la Waukesha era în desfăşurare când un SUV de culoare roşie a doborât barierele din partea de vest şi s-a îndreptat spre strada principală”, a explicat el. „Maşina a lovit peste 20 de persoane, printre care copii, şi au fost răniţi în urma acestui incident”, a spus Dan Thompson, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Imaginile în care SUV-ul roșu intră cu viteză în mulțime au fost surprinse de participanții la paradă și au fost postate pe rețelele de socializare.

