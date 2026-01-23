Incident neobișnuit în New York. Un cerb a intrat într-o bancă și a pus pe jar poliția

Un eveniment ieșit din comun a avut loc duminică în localitatea Ridge, unde un cerb a pătruns cu forța într-o sucursală Webster Bank, spărgând o fereastră și declanșând sistemul de alarmă. Potrivit autorităților, animalul a alergat dezorientat prin interiorul clădirii, răsturnând mobilier și împrăștiind documente, până când a fost capturat de polițiști și eliberat în siguranță, potrivit CBS News.

Un videoclip publicat de poliția din Long Island arată momentul în care cerbul sparge geamul băncii și intră în viteză în interior, în timp ce agenții încearcă să îl imobilizeze. Animalul a declanșat alarma de efracție a sucursalei Webster Bank din Ridge, iar polițiștii din comitatul Suffolk s-au confruntat cu un „suspect” complet neașteptat.

„Are coarne, deci fiți atenți”, se aude un agent avertizându-și colegii înainte de a pătrunde în clădire.

Imaginile surprind cerbul lovindu-se de mobilierul de birou și sărind peste un birou, în timp ce încearcă să scape de polițiști. Pe fundal se aude continuu sunetul ascuțit al alarmei, care răsună în întreaga clădire.

După ce a traversat banca dintr-un capăt în altul, animalul a ajuns blocat într-un cubicul. Unul dintre agenți este filmat apucând cerbul de coarne și încercând să îl scoată pe fereastra spartă. Podeaua era acoperită de hârtii împrăștiate, pervazul de cioburi de sticlă, iar scaunele erau răsturnate.

În cele din urmă, polițiștii au reușit să lege cerbul cu un laț și să îl conducă în siguranță afară din clădire, nu înainte ca acesta să lase în urmă un adevărat dezastru în interiorul băncii.

După incident, sucursala a fost curățată și redeschisă, iar cerbul a fost văzut fugind spre pădurea din apropiere. Poliția le-a reamintit locuitorilor să fie vigilenți, mai ales în sezonul rece, perioadă în care animalele sălbatice pot căuta hrană și adăpost mai aproape de zonele urbane.

Un episod similar a avut loc tot pe Long Island, în octombrie 2019, când un cerb a spart vitrina unui salon de coafură și a rănit un client.