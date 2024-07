International Închisorile aglomerate din Regatul Unit creează probleme pentru noul premier







Marea Britanie. Dimensiunea provocării cu care se confruntă noul guvern al prim-ministrului Keir Starmer este evidentă în închisorile din Regatul Unit. Acestea sunt prea pline pentru a accepta noi deținuți, lăsând guvernul în fața unor alegeri neplăcute și costisitoare.

Marea Britanie are cea mai mare rată de încarcerare din Europa de Vest, conform bazei de date World Prison Brief. Țara se confruntă cu o criză după ce un nou program de construcție nu a reușit să țină pasul cu legile mai dure privind condamnarea, care au alimentat creșterea populației carcerale.

Problema închisorilor supraaglomerate

Deja multe închisori adăpostesc doi deținuți în celule construite pentru unul singur. Măsurile de urgență declanșate de guvernul conservator anterior înseamnă că unii infractori au fost eliberați mai devreme și că procesele au fost amânate pentru a evita noi sosiri.

Șeful organismului care reprezintă administratorii de închisori a avertizat că, dacă nu se găsește o soluție, infractorii vor trebui în curând să fie ținuți în celulele poliției. Acest lucru va constrânge ofițerii și va perturba sistemul judiciar în general.

Liderul laburist Starmer a descris starea închisorilor din Marea Britanie drept un "eșec monumental" al ultimului guvern, dar, la fel ca în cazul altor provocări - de la apele uzate din râuri la grevele din cadrul Serviciului Național de Sănătate - această poziție nu poate rezista mult timp.

De asemenea, are o marjă de manevră financiară redusă. Potrivit grupului de reflecție Institute for Government (IfG), cheltuielile pentru închisori vor scădea cu 5,9 % în fiecare an în raport cu cererea în următorii ani.

Tom Wheatley, președintele Asociației guvernatorilor de închisori, a declarat că noul guvern nu are timp de pierdut.

"Cred că poate (să acționeze suficient de repede), dar doar atât. Va fi o chestiune de atingere și de plecare", a declarat el pentru Reuters.

"Ne apropiem de limita a ceea ce poate fi cazat în siguranță, chiar și în condiții de supraaglomerare".

Rate ridicate de încarcerare

La 5 iulie, Anglia și Țara Galilor aveau 87.453 de deținuți - în creștere față de 86.035 cu un an înainte și la un pas de ceea ce guvernanții închisorilor consideră a fi capacitatea maximă de 88.864.

Aceasta echivalează cu aproximativ 144 de deținuți la 100 000 de locuitori. Ratele de încarcerare sunt cu aproximativ 25% mai mici în Franța, Spania și Italia. Cu toate acestea, Statele Unite au o rată mult mai ridicată, de 531 de deținuți la 100 000.

Printre opțiunile de combatere a supraaglomerării se numără eliberarea mai multor infractori cu etichete electronice sau acordarea de pedepse cu suspendare. Ceea ce înseamnă că aceștia vor fi închiși doar dacă recidivează într-un anumit interval de timp.

Starmer a promis că se va ocupa de această problemă, dar a avertizat că va fi nevoie de timp. "Nu o putem rezolva peste noapte. Prin urmare, este imposibil să spunem că vom opri eliberarea anticipată a prizonierilor", a declarat el în prima sa conferință de presă.

Starmer a fost anterior procuror-șef pentru Anglia și Țara Galilor, iar gândirea sa pe termen lung ar putea fi detectată prin alegerea noului său ministru al închisorilor: omul de afaceri James Timpson, a cărui firmă de reparat pantofi și tăiat chei angajează foști deținuți și care este cunoscut pentru credința sa în reabilitare.

Ministerul britanic al Justiției a declarat că s-a dovedit că o treime dintre foștii deținuți au comis o altă infracțiune în termen de 12 luni de la eliberare, crescând la mai mult de jumătate dintre cei care au stat mai puțin de un an după gratii.

Orice încercare de a îmbunătăți această situație ar necesita timp și bani.

Abordarea dură a criminalității

Este o criză care a avut o evoluție lentă și constantă. Partidele din Regatul Unit s-au luptat mult timp în campaniile electorale pentru combaterea infracționalității prin sentințe mai dure, exploatând cererile unora dintre ziarele din țară și temerile alegătorilor.

Partidul laburist al lui Starmer nu a fost diferit, promițând "noi pedepse dure pentru infractori".

Iar acest lucru a avut un impact asupra închisorilor.

Datele guvernamentale arată că durata medie a pedepsei a crescut de la 14,5 la 20,9 luni între 2012 și 2023.

În 2020 și 2022, guvernul conservator a luat, de asemenea, măsuri pentru ca cei condamnați pentru infracțiuni mai grave să execute cel puțin două treimi, în loc de jumătate, din pedepsele lor în spatele gratiilor.

Ca urmare, IfG afirmă că populația penitenciară s-a dublat în ultimii 30 de ani. Cu toate că rata criminalității a scăzut substanțial. Se preconizează acum că populația va crește la peste 100 000 până în 2026.

Prea puține spații de cazare

Există puține spații noi de cazare. Construcția a trei noi închisori a fost împiedicată de respingerea planurilor. Iar închiderea închisorilor construite în secolul al XIX-lea a fost amânată.

Wheatley, care a condus mai multe închisori, a declarat că domeniul penitenciar din Anglia și Țara Galilor a fost construit doar pentru a găzdui aproximativ 79.000 de persoane, nu cele aproape 88.000 de persoane pe care le are acum. El a spus că trecerea la mai multe etichetări ar putea necesita o legislație.

IfG a declarat că programul guvernului conservator anterior de a construi 20.000 de spații de închisoare până la mijlocul anilor 2020 a fost semnificativ în întârziere, cu mai puțin de 6.000 construite. Era probabil să se ajungă la 10 000 doar până la sfârșitul lui 2025.

Înainte de alegeri, laburiștii s-au angajat să construiască restul de 14 000 de noi locuri în închisori.

Cu toate acestea, va fi necesară o intervenție timpurie înainte ca programele de construcție a închisorilor să fie finalizate.

"Ei vor trebui să ia măsuri de urgență suplimentare pe termen scurt pentru a reduce cererea de închisori", a declarat Cassia Rowland, cercetător principal la IfG, potrivit Reuters.